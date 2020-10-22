口罩「實名制」幹嘛還要存在？眾吐殘酷真相：1個月後見

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他隨後也列出4點口罩實名制存在意義，包括「幫人民月省49塊、幫人民用便宜的價格收集到各式彩色口罩、幫口罩廠商穩住一片5元行情的基本盤、協助防疫」，最後他就不解提問「實名制口罩現在存在的意義是什麼？」
問題一曝光後，就引來網友討論，然而不少人認為全球疫情仍嚴峻，且未來變數多，口罩實名制政策繼續保留是好的，「我覺得沒什麼不好，疫情結束前都有可能有變數」、「你怎麼知道台灣疫情不會突然往下走？恐慌消息只要數小時，口罩馬上又變成奇貨可居」、「實名制是最基本保險好嗎....你一定買得到的管道」、「怕突然有搶購潮買不到，別吵了」。
此外也有網友留言「冬天就快來了，不要太鐵齒，就算沒有肺炎，也要小心流感」、「既有通路留著有好處沒壞處」、「很好用阿！兩個星期去一次便利商店」、「多一個取得的管道沒啥不好」、「實名制算是穩民心吧！想要多買的，現在有盒裝」、「秋冬才可怕勒！現在就想鬆懈，一個月後見啊」。
針對「口罩實名制」政策，指揮中心指揮官陳時中就曾表示，由於目前口罩徵用與實名制運作機制已臻成熟，將研議常態化運作模式，以利疫情需要時能最短時間啟動運作，以及時因應疫情的防疫需求。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。