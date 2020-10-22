搭公車最怕遇到啥狀況？學生妹嘆1尷尬場面：不是下錯站

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這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「搭公車最怕的事情」的文章表示，「最怕的是我坐在靠窗的位子，旁邊的座位有人時，當對方在做自己的事情或者睡著，我都很難開口說我要下車，就怕打擾到對方，不但打擾對方一下，我又下不了車，簡直比下錯站還尷尬，所以很多時候我都會選擇靠走道的位子，當然是靠窗有人時我才去坐，而不是沒人時就坐在靠走道的，畢竟那樣子不太好」。
而原PO就接著說出他最近在公車上不小心坐到「窗邊」的位置，「我很對不起坐在我旁邊的人，不知道對方在休息還是睡著，我在心裡很糾結到底要不要叫醒對方，在快到站時我就很緊張，該不該叫，當然我還是叫了，不然我過站就會遲到，可是我又不敢叫太大聲，就輕輕的拍一下，沒反應我又在拍幾下，不知道是我驚動對方還是怎麼，對方突然嚇一跳的讓了位子讓我過，其實我自己也嚇到了，當時是想說聲對不起，不好意思，不然一直卡在心裡就覺得怪怪的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「我都會練零接觸感快速穿過法欸，從國中開始就一直練習怎麼用小腿或膝蓋凹陷的地方以最小的體積快速平行穿過隔壁的腳跟椅子的縫隙，到現在大學已經練到對方跟我同站下車，但是我已經離開刷好卡，他還在睡或是滑手機」、「有著一樣想法呢，礙於無奈，我只能搭公車，不然能的話是不想搭的」、「我有次坐靠窗，旁邊男生一上車就睡，我等他起床下車我才下車，因為我不敢講，然後我直接坐離我家29站遠，然後再搭捷運，走20分鐘回家...，我真的不敢吵人家...」、「我會假裝要把包包背到後面，把包包從胸前移到背後的過程中，用包包輕輕擦過或碰到對方，對方通常都會因此而醒來，屢試不爽」。（編輯：王柏文）