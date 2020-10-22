收編江湖丐幫老大妹頭貓　「金盆洗腳」養成9公斤小胖子！

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愛貓的黃老師自稱「窮酸一腐儒」，雖然經營一間小小補習班收入不算太高，但是仍然每天到街頭餵養浪浪。10個多月前一隻全身灰頭土臉、身上帶有傷痕的黑白貓「妹妹頭」出現在補習班前覓食，即便牠天生骨架大、總帶著銳利又兇狠的眼神，但其實皮毛下只是瘦弱的身軀。黃老師每次看牠帶著警戒心大口蹭飯，很想摸摸牠給予安慰，卻怎麼樣都碰不到牠，加上沒過多久一些不愛貓的居民夥同里長找立委向動保處施壓，想將附近已絕育的浪貓全數抓走，讓老師非常心急，幸好所有貓咪都聰明地躲藏起來，在老師四處奔波下捕貓事件總算告一段落，而妹妹頭也在3天後再次出現，這才讓老師決定請先生幫忙，以拐帶騙強制讓妹妹頭「束手就擒」。
收編後的生活卻不如想像中順利，妹妹頭因長期在街頭求生，早已練就一身凶狠的防禦模式，對黃老師來說每一天的親訓都像在拔河一樣，有進也有退。但是就在妹妹頭被安置在補習班的10個多月漫長的日子裡，牠慢慢解開心房，開始信任人類，願意讓人摸摸眼神也逐漸變溫柔，最後成為補習班的「阿舍貓助教」，每天巡視補習班捉捉小蟲、陪孩子們讀書，自己也認真吃飯，無憂慮的生活加上在阿嬤「愛的灌溉」之下，妹妹頭從5公斤變成擁有「幸福肥」的9公斤小胖子！
黃老師笑說妹妹頭在街頭當「丐幫幫主」時本來胃口就很大，每一碗的乾乾量是2隻家貓的總和，能吃得下就拼命吃，只是每天巡視領土需要耗費不少熱量。自從有了終身鏟屎官，天天一日三餐外加早晚各一罐罐，加上怕貓餓肚子的阿嬤只要看見牠的碗見底，不僅立刻補滿還加碼「再送一罐」，幾個月後牠已呈現「肥宅貓」樣，腮幫子遮住脖子，肚子肉肉也「霸氣外露」，讓阿嬤喜孜孜地表示貓孫就是要「胖嘟嘟」！後來在黃老師的堅持下，為了牠的健康著想才開始控制飲食，現在終於瘦回7.8公斤，逐漸找回過去的帥氣英姿與「下巴」。
黃老師在餵養妹妹頭期間，成立臉書社團每天記錄牠的日常生活，並集結部分文章出書，讓更多人了解收編浪貓的心路歷程，更希望讓大家了解「流浪貓絕對能成為家貓」，希望大家給這些在街頭的成貓一個通往幸福的機會，如果大家也喜歡妹妹頭，不妨去追蹤一下牠的粉專喔！（編輯：陳珮瑜）