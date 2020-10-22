想吃臭臭鍋卻噴4300元！她點「美國火鍋」　運費曝光秒愣

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原PO在臉書《爆廢1公社》貼出一張自己利用外送平台點了小火鍋的帳單截圖，她表示目前人住在美國舊金山，由於在當地其他較知名的外送服務都有距離限制，根本訂不到臭臭鍋這項家鄉味，直到22日她才發現一間新的外送平台能送這份超過77公里的火鍋，連忙點了朝思暮想的炸臭豆腐、麻辣鴨血臭豆腐與牛肉鍋。
透過結帳明細可以發現，原PO為了家鄉味所花的金額可不少，光是點了牛肉鍋和麻辣鴨血臭豆腐，加上小菜就要收美金56.71元，相當於這餐要價新台幣1625元；另外因為店家距離她的住處約77公里（48.7英里），外送費更是超過新台幣2千元，含稅和手續費算下來，這餐竟要價4300多元，讓她忍不住感嘆「還是台灣好吃好喝好方便啊」。
算完金額後，原PO也坦承自己訂了後並無不開心，但有些嚇到「其實有嚇到我，但我可以接受，畢竟第一次這麼高的外送費，還是要小小驚訝一下」，同時也表示想吃這餐小火鍋，自己可是得花上3小時的煎熬等待。許多網友也被原PO想吃火鍋的決心吸引，紛紛表示「半路外送員送到餓了，會不會先吃起來」、「期待樓主開箱來自77公里的火鍋」、「送到都冷了」、「開車不到1小時，還可以啦」。（編輯：楊智傑）