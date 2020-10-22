想吃臭臭鍋卻噴4300元！她點「美國火鍋」　運費曝光秒愣

「吃火鍋」是台灣人一年四季喜愛的用餐聚會選擇，近日就有一名住在美國的台灣網友，由於太懷念家鄉味，竟然利用國外的外送平台點了小火鍋，光是2份主鍋和2份小菜就要台幣1625元，沒想到加上外送費和小費後，這餐竟然要價4300多元！金額曝光後，就有不少網友驚嘆「身在台灣真好！」。

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「點完之後還要等3個小時！」一名女網友自嘲，實在太想家鄉味，衝動訂了美國外送平台的「三媽臭臭鍋」，4樣餐點共1625元新台幣，沒想到外送費與小費比主食還貴，總共花了4300多元。原PO挨餓3小時後，火鍋終於送到家，照片曝光後，掀起網友驚呼「三媽當和牛在吃了，好高級！」。

原PO在臉書《爆廢1公社》貼出一張自己利用外送平台點了小火鍋的帳單截圖，她表示目前人住在美國舊金山，由於在當地其他較知名的外送服務都有距離限制，根本訂不到臭臭鍋這項家鄉味，直到22日她才發現一間新的外送平台能送這份超過77公里的火鍋，連忙點了朝思暮想的炸臭豆腐、麻辣鴨血臭豆腐與牛肉鍋。

▲懷念家鄉味的原PO終於找到能點小火鍋的外送平台。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

透過結帳明細可以發現，原PO為了家鄉味所花的金額可不少，光是點了牛肉鍋和麻辣鴨血臭豆腐，加上小菜就要收美金56.71元，相當於這餐要價新台幣1625元；另外因為店家距離她的住處約77公里（48.7英里），外送費更是超過新台幣2千元，含稅和手續費算下來，這餐竟要價4300多元，讓她忍不住感嘆「還是台灣好吃好喝好方便啊」。

▲這餐金額算下來也嚇壞不少網友，直呼「根本吃和牛了」。（示意圖／左圖翻攝pixabay；右圖翻攝自《爆廢1公社》）

算完金額後，原PO也坦承自己訂了後並無不開心，但有些嚇到「其實有嚇到我，但我可以接受，畢竟第一次這麼高的外送費，還是要小小驚訝一下」，同時也表示想吃這餐小火鍋，自己可是得花上3小時的煎熬等待。許多網友也被原PO想吃火鍋的決心吸引，紛紛表示「半路外送員送到餓了，會不會先吃起來」、「期待樓主開箱來自77公里的火鍋」、「送到都冷了」、「開車不到1小時，還可以啦」。（編輯：楊智傑）