林為洲挺拜登、江啟臣Say NO 民進黨酸：別消費台美關係
林為洲挺拜登、江啟臣Say NO 民進黨酸：別消費台美關係
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-22 17:54:40｜update2020-10-22 17:54:56
美國總統大選將於11月3日投票，台灣也密切關注選舉前後的情勢變化。國民黨籍立委林為洲今（22）日在臉書上公開表態挺拜登，表示「不想吃萊豬，支持拜登凍算！」但國民黨主席江啟臣則說：「國民黨不會對美國選舉發表評論。」再度出現「路線分歧」。對此，民進黨發言人謝佩芬則酸，兩人立場矛盾，更要國民黨在外交專業上尊重專業，不要消費台美關係、謀求政治利益。
謝佩芬表示，江啟臣和林為洲一位是黨主席，一位是立法院黨團總召，兩位發言前後矛盾，不知「國民黨的對美立場整合好了嗎？國民黨現在是已經選擇壓寶了嗎？林為洲不斷地幫江啟臣主席放風向球，國民黨不累嗎？」同時，謝佩芬也呼籲國民黨對於外交事務，應該更尊重專業人士意見，不要一直想要消費台美關係，謀求政治利益。謝佩芬說，民進黨作為一個民主國家的執政黨，向來懂得尊重各民主國家的選舉制度，嚴守外交分際，不任意評論他國選情。反觀林為洲為特定候選人喊「凍算」，對於台美貿易發展情形的狀況外發言，更有逾越外交分際的嫌疑，貽笑國際。國民黨內部對於涉外工作的陌生，令人詫異。謝佩芬接著說，江啟臣主席曾經是國際關係教授，不可能不知道在其他國家的國內民主選舉中表態支持特定候選人，是干預他國的內政，在外交上非常不恰當，且會對台美關係製造完全不必要的風險；台美理念相近，民進黨相信，不論美國總統選舉的結果為何，台灣與美國間都會繼續朝共同的理念合作邁進。