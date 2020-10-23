NOW早報／iPhone12值得換？外媒實測揭「致命缺點」

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據外媒《Tom’s Guide》指出，iPhone12的最大缺點就是「續航力不足」，它們實測將iPhone12手機亮度調整至150尼特，每30秒開啟新分頁，直到電池用盡，結果顯示，iPhone 12在5G狀態下，續航力僅8小時25分鐘，在4G狀態下，則為10小時23分鐘；不過在4G環境下的iPhone11則可維持11小時16分鐘，明顯勝出。
今日天氣／北東短暫雨整天涼 各地早晚秋意濃
昨（22）日颱風外圍環流提供水氣至臺灣，其中降雨最明顯是在基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區；各地低溫約20至25度，局部空曠地區已出現20度以下低溫，白天北部及東北部高溫23至25度，其他地區約29至33度
今（23）日東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣較涼；水氣比今天略為減少，但北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲；預測氣溫方面，將比今天再降低一些，各地低溫約19至22度，局部沿海空曠地區將會更低一些，預估北部及東北部整天較涼，高溫僅約22度，花、東高溫約25至26度，中南部地區則約27至30度，各地早晚秋意濃，中南部日夜溫差稍大，應適時添加衣物以免受涼
另外，今、明兩天東北風明顯偏強，臺南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有9至10級強陣風，風浪亦大，海邊活動或作業應特別注意安全；第17號中度颱風沙德爾於鵝鑾鼻西南西方730公里的海面上向西北西移動，未來仍有稍增強的趨勢，又因颱風外圍環流影響，東沙島有8至9級強陣風，也請注意。
嚴德發稱總統下達動員令 第一時間作戰主力將有45萬人
兩岸情勢緊張，國防部也提出後備軍人改革報告，當中提到後備部隊擴充至26萬人。昨（22）日國防部長嚴德發表示若總統蔡英文動員，現役18萬人加上後備26萬人，一共有45萬人，可以作戰。
但國民黨江啟臣指出，即便是最近一次的漢光演習，也沒召集26萬後備軍人，不能以漢光演習去推定國軍調動45萬人的情況，「假設明天戰爭，政府下員動員後備軍對，你有把握多短時間讓他們就位、該給槍給槍、該給鋼盔給鋼盔，飛過海峽中線只要幾分鐘，先不談陸戰，這才是真的動員，部長我們有沒有實際動員過這45萬人？」嚴德發才回答「是（民國）111年啟動。」
「無害女友」解放禁區 網狂盯前方：衣服真邪惡
林莎臉蛋甜美、身材惹火，曾發行大尺度寫真集，也是各大綜藝節常客，有「新一代宅男女神」、「無害女友」封號，積極經營社群網站的她，不吝分享辣照，昨（22日）曬出一張穿極深V上衣的自拍，胸前風光讓粉絲大吃冰淇淋。
林莎身穿一件黃橘色荷葉邊上衣，深V剪裁春光無限，從鎖骨線條往下探，32D渾圓雪胸、深邃事業線盡收眼底，配上甜死人不償命的笑容，頗具殺傷力。
蔡衍明登半版廣告稱「願出席聽證會」 NCC：有同樣期待
國家通訊傳播委員會NCC於26日將召開中天電視台換照案聽證會，日前也邀請旺旺集團董事長蔡衍明親自出席。旺旺集團旗下的《中國時報》昨（22）日於頭版半版回應，願意出席聽證會。對此，NCC表示，報載「蔡衍明董事長期待與本會直接對話」，該會也有相同期待。
科學麵當正餐！他分享「省錢吃法」 網比慘：37元撐三天
「窮到只剩下錢」這種說法原本是要形容心靈匱乏只剩物質的陪伴，但漸漸有不少民眾用來自嘲自己也想體會看看「窮到只剩下錢」的感受。有網友就分享了自己曾度過經濟無法讓自己吃飽喝暖，為了省錢只能把科學麵當正餐吃的故事，意外讓不少感同身受的網友出面回應，更是掀起一波「省錢吃飯法」的討論熱潮。（編輯：王柏文）