發薪不願請吃飯？男看傻「女友金錢觀」　兩派人馬全戰翻

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這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「這金錢觀差異在哪啊？」的文章表示，「我跟女友同住，最近她早上可能會拿我的零錢去買早餐，晚上我會花錢幫他買晚餐」，原PO更接著說，「她最近都加班賺錢，今天她很高興說，快發薪了」，因此原PO想讓女方用請吃一頓飯來償還，但女方卻堅持「要還錢」。
不論男方怎麼勸說，女方非常堅持，甚至更直言表態「錢還要養家裡」，雙方的堅持讓話題不斷鬼打牆。這讓原PO完全不能理解，「這到底發生什麼事？平行時空對話？發薪日請我吃頓飯慶祝一下臭了嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
對此有網友認為「這是女方完全不想還的舉動」，「笑死，她就沒有要還你呀，請客就一定要出錢耶」、「不信她會還，哪有可能每次都記得清楚」、「換成我覺得請一次大餐低消很好啊」、「不佔你便宜，錯了嗎」，也有網友認為「女方就想用還錢來代替請吃飯啊」，「感覺比較像看破你計較的心態，所以算清楚比較好」、「你補一句，還我錢，我再請你吃飯，這樣如何」、「不想欠也不行...？」。
不過大多數網友認為「女方其實有自己的想法」，「為什麼你就一定要她請吃飯？一個人請客是要自己心甘情願請啊，被逼著請是什麼鬼？她要還你錢你就接受啊，叫她請客有顯得你比較大方嗎？為何不尊重她想法呢？如果你只是想跟她一起吃飯，那你為何不就接受她還你的錢，然後你找她吃飯，選點套餐的餐廳，各付各的，人生是不是會比較簡單呢？如果你是有不爽她拿你的零錢去買飯吃，那話就要先跟她講清楚」、「呃...她就想還你錢啊，不能嗎？不過如果她還錢只是嘴上說說，剛好你看清她」。（編輯：王柏文）