美官員指控中國助北韓訓練駭客！涉網上竊盜、洗錢
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-23 06:21:07
中國與北韓(朝鮮)的關係向來不錯，美國助理司法部長週四在出席研討會時，聲稱中國除了幫北韓規避制裁外，還會幫忙訓練駭客，清洗大量從網上盜竊得來的黑錢。
根據《路透社》報導，美國助理司法部長德默斯（ John Demers ） 22 日在一個華盛頓智庫舉辦的活動上表示，中國協助北韓逃避制裁、洗錢及運貨，北韓並還獲得中國支援網絡基礎建設，分享網絡的專門技術和提供訓練。德默斯在會中指出，最大問題可能是像中國這類的國家並不希望北韓衰敗，但也不願見到北韓過於具侵略性，如積極發展核武和導彈等等，所以中國正在採取一種「平衡手段」。
今年 3 月，美國司法部曾控告 2 名中國人為北韓清洗超過 1 億美元（約 28.7 億元台幣）的加密貨幣，更指控北韓利用駭客進行網路盜竊以逃避制裁。聯合國負責監測制裁執行情況的專家亦表示，去年北韓使用「廣泛且日益複雜」的網絡攻擊，從銀行和加密貨幣交易竊取高額資金，估計為其武器計劃創造了 20 億美元的收入。有分析認為，德默斯似乎在暗示中國政府介入程度深遠，把中國對北韓的協助，由個人和企業提升至國家層次；由於現在正值美國大選前的敏感時機，這一指控不排除與川普政府積極操作對中政策有關。