男嘆「不接受女友考研」欲分手　背後真相曝光9千人戰翻

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而原PO女友也在今年畢業了，陸陸續續的應徵了幾個工作後，也不乏有幾個要錄取，但原PO女友考慮後通通都不喜歡，都拒絕，然後又在這幾天臨時決定年底要考看看中文研究所，想繼續再當幾年的學生，這讓原PO真的不能接受，直言「如果她一開始就認真上進的讀完大學，並憑著熱情以研究所為目標，那我絕對支持她走喜歡的路，哪怕再冷門，我也願意再等幾年等她畢業；而她若大學愛玩玩四年，畢業後認命找份工作，發展別的專長，那也是很值得支持，而她偏偏兩種都不是。我真的很茫然，看不到我們的未來，唉，為了這種事想分手會渣嗎...？」此篇文章一出，立刻引起9千多位網友按讚和討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「對自己的未來都沒有一點要負責的意思，那他跟你又哪會有未來？真的勸分讓她醒一醒」、「也可能她現在想改變，為什麼不讓她試試看？你也可以跟她談談看對未來的打算，還有讀研究所想要在研究所學到什麼，畢業後想做什麼，而不是直接否定她吧」、「分阿，她現在就是在逃避現實，不想出社會，她看起來就是沒辦法跟你一同成長」、「不渣啊，理念不同她對自己的未來不負責任，你分了對你們都好」、「搞不好她研究所讀一讀有了新想法啊」、「價值觀不一樣，我覺得你們可以先試著討論看看彼此對未來的看法，如果真的不一樣，趁早分手」、「勸他，如果救不回來就放棄。跟不想上進的人在一起，未來遲早會崩，還不如早點喊停」。（編輯：王柏文）