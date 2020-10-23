男嘆「不接受女友考研」欲分手　背後真相曝光9千人戰翻

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男嘆「不接受女友考研」欲分手　背後真相曝光9千人戰翻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-23 07:29:29

▲一名網友在 PTT 八卦版提到，自己為四大研究所畢業，現年 30 多歲，不過月領不到 45K 的薪資，不禁好奇詢問廣大鄉民，這樣情況是否為正常？貼文立刻引爆熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲男嘆「不接受女友考研」欲分手，背後真相曝光9千人戰翻。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
許多人會在大學畢業後，選擇繼續修讀研究所，為了追求更好的工作和薪資。近日就有位男網友分享自己女友想考研究所，但他非常不開心，甚至動了分手的念頭，而此舉的背後真相曝光後，大量網友紛紛論戰表示意見，引起熱議。
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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「女友亂考研究所，想分手了...」的文章表示，「跟女友在一起六年了，我們從高中時就在一起，她那時就很喜歡寫作，考大學時國文也滿級分，進了不錯的國立大學的中文系，雖然唸這種冷門難以就業的科系讓人很擔憂，但女友確實有點文字方面的天賦和興趣，填科系時也有在該領域闖出一片天的自信」，原PO更接著說「而大學四年來，她幾乎都在玩，混日子混學分，如果唸她幾句，又會不高興，也許是美好的事物太多，誘惑太多，女友當初選擇中文系的熱情和初衷全部不見了」。
▲原PO女友也在今年畢業了，陸陸續續的應徵了幾個工作後，也不乏有幾個要錄取，但原PO女友考慮後通通都不喜歡，都拒絕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲原PO女友也在今年畢業了，陸陸續續的應徵了幾個工作後，也不乏有幾個要錄取，但原PO女友考慮後通通都不喜歡，都拒絕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 Pixabay ）
而原PO女友也在今年畢業了，陸陸續續的應徵了幾個工作後，也不乏有幾個要錄取，但原PO女友考慮後通通都不喜歡，都拒絕，然後又在這幾天臨時決定年底要考看看中文研究所，想繼續再當幾年的學生，這讓原PO真的不能接受，直言「如果她一開始就認真上進的讀完大學，並憑著熱情以研究所為目標，那我絕對支持她走喜歡的路，哪怕再冷門，我也願意再等幾年等她畢業；而她若大學愛玩玩四年，畢業後認命找份工作，發展別的專長，那也是很值得支持，而她偏偏兩種都不是。我真的很茫然，看不到我們的未來，唉，為了這種事想分手會渣嗎...？」此篇文章一出，立刻引起9千多位網友按讚和討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「對自己的未來都沒有一點要負責的意思，那他跟你又哪會有未來？真的勸分讓她醒一醒」、「也可能她現在想改變，為什麼不讓她試試看？你也可以跟她談談看對未來的打算，還有讀研究所想要在研究所學到什麼，畢業後想做什麼，而不是直接否定她吧」、「分阿，她現在就是在逃避現實，不想出社會，她看起來就是沒辦法跟你一同成長」、「不渣啊，理念不同她對自己的未來不負責任，你分了對你們都好」、「搞不好她研究所讀一讀有了新想法啊」、「價值觀不一樣，我覺得你們可以先試著討論看看彼此對未來的看法，如果真的不一樣，趁早分手」、「勸他，如果救不回來就放棄。跟不想上進的人在一起，未來遲早會崩，還不如早點喊停」。（編輯：王柏文）
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