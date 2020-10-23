女同事「2選1」享曖昧？男內心糾結　過來人急勸：衝一波

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這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「這樣還有機會嗎？」的文章表示，「和女主角是同事關係，一年前左右開始聊天，這幾個月比較熱絡，我們大約單獨出門十次以上，像是吃飯、逛街、看電影、讀書等等，目前也有暫定去兩天一夜的旅行」，原PO也問過朋友，更認為自己機會應該蠻大的，但在原PO公司卻有另一位男同事對她也有好感，然後開始有同事把他們倆個湊在一起，原PO事後也問過女方有沒有喜歡那個男生，女方都說沒有。
但最近原PO發現，「他們下班後都會約在某個地方見面，然後再一起走走聊天，大約都是兩個小時左右，我不曉得他們有沒有假日單獨出門」，因此原PO也非常疑惑，「我想請問這樣是不是這個女生對我們兩個都有好感呢？我問我朋友是說，這個女生可能在享受曖昧的感覺，叫我趕快問個答案，就算結果是壞的，至少也會讓我死心，不然一直很糾結」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們認為「如果原PO鐵了心想『現在』知道答案，那就直接去告白」，「上啊，不告白最後也是被搶走，至少不要不明不白的」、「通常被起哄一對的，最後都會在一起，畢竟太曖昧」、「一年也拖太久了吧，人家說不定本來對你有意思等到都冷了」、「他們下班還會約在某個地方，再去走走，這邊我覺得你可能就蠻危險了」、「她在二選一，但你危險。畢竟常常陪伴聊天什麼的，很容易有火花」、「兩天一夜你一定要定勝負了在那邊拖」、「不告白不然是要等女生先跟你告白還是?」、「拖太久了 出去幾次就要趕緊加溫確認關係了」、「如果她現在是二選一，她下定決心選其中一個的可能性不大，就等於是自爆了，但你這種的會想要一個答案，就是很在意的意思，走到這種情況就幾乎是把主動權交出去等判決的時候了」。（編輯：王柏文）