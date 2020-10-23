iPhone12開賣！半夜排隊畫面「一亮點」 網嗨炸：太貼心
iPhone12開賣！半夜排隊畫面「一亮點」 網嗨炸：太貼心
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-23 10:06:19
蘋果每每推出新款iPhone，總是引發搶購熱潮，14日秋季線上發表會，眾所期待的5G手機iPhone 12亮相，並於今（23）日正式開賣！位在信義威秀影城周邊的電信門市，凌晨6時起就湧現排隊人潮；對此，有網友在PTT「iOS」看板分享電信公司門前排隊的畫面，照片曝光讓許多網友直呼「很貼心！」
原PO今凌晨經過信義區的威秀影城附近，並分享「電信三雄」的排隊盛況，畫面中可見，許多民眾漏夜排隊，就只為了搶到首批iPhone 12新機，現場還有工作人員協助維護排隊人龍秩序。畫面曝光之後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「這幾天天氣好冷，排隊正夯，辛苦了」、「台灣人」、「真的佩服排隊的人」、「下雨還有人排隊，買氣不錯喔」；更有眼尖網友發現，中華電信還有準備塑膠椅給排隊的果粉使用，且椅子剛好符合iPhone 12的新色海軍藍，再度掀起話題「中華的排隊感覺很貼心耶XD」、「這個藍色椅子好應景」。
據《NOWnews今日新聞》受訪者表示，不論是中華電信、台灣大哥大或遠傳等3大電信龍頭，其頭香客戶都想要搶iPhone 12 Pro 256G太平洋藍，可見新色人氣極高。（編輯：賴詠璿）