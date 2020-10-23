倒數2個月！2021前「4星座」逆轉勝　愛情、事業旺一整年

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第四名、雙子座
雙子目前正處水逆重災星座，但年底前水星恢復順行、愛情吉星金星也順行進入「婚姻宮」，過去雙子的各種感情不順、失戀情傷，都將得到好運翻身！有對象的雙子會動了想婚的念頭，與伴侶也更懂得為彼此著想，開始對未來做規畫，把彼此都畫進未來的人生藍圖。因此只要你們好好溝通計劃，你們在2021前定下彼此的機會特別大！單身的雙子，只要你放寬一些擇偶條件，順其自然、順應自己的內心，很快你在年底前就能順利遇上屬於你的理想伴侶。天然的海藍寶水晶，讓你堅定信心、散發自信美。
第三名、天秤座
儘管天秤正處水逆重災星座，但隨著進入年底，水星恢復順行，幸運之星也進駐你的「愛情宮」一整年，天秤終於迎來愛情大好運。單身者放下心底成見、開始主動認識新朋友，也許之前的戀情總是遇不見對的人，但請你要相信，正緣一定會出現在你身邊，加上大吉星「木星」加持，相信你離脫單的那天就不遠了。有伴者感情更加順利，且這段時間收穫好「孕」機會非常高，備孕已久的天秤可以好好放心了。天然的石榴石水晶，對應女性健康。擁有紅潤好氣色、增添性感魅力。
第二名、金牛座
雖然金牛目前正處火逆重災星座，但越接近年底，火星恢復順行，大吉星木星也即將進入你的「事業宮」並停留一整年，金牛終於可成功換運了！你的事業處在人生轉捩點，而你將能往更好的方向走，甚至外派，或升職到更高職位都有可能；求職者也能在貴人牽線下順利進入好公司。新的機遇為你帶來更好的福利與薪水，人生也自此變輕鬆了起來。另外投資方面也可多留意，好的投資標的可以為你帶來正職以外的額外收入。天然的黃水晶，適合有懶散毛病的你，讓你積極、充滿活力。
第一名、水瓶座
木星在年底進入水瓶座，水瓶終於可以告別過去倒霉衰運，重新掌握好運人生了。尤其是工作、事業將有全新轉機，可能有貴人、新機會降臨，也可能是內在的你對事業有了全新看法，開始想嘗試創業、兼職、轉職。而越到年底，你將享有日漸增高的人脈與資源，過去苦心經營的工作也得到成功，開始收穫。愛情方面，單身的水瓶會為了不再讓自己有遺憾，而勇於追求自己所愛，在年底很容易遇到新桃花。悲觀性格的你可以配戴天然的翡翠觀音、佛公，讓你樂觀、有貴人相助。（編輯：賴詠璿）
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