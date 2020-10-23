全聯結帳見「限量應景口罩」秒拿！婆媽手刀狂搶：被萌哭

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全聯結帳見「限量應景口罩」秒拿！婆媽手刀狂搶：被萌哭

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-23 14:17:37

全聯
23日有女網友在逛全聯時，意外發現了「超應景口罩」，讓不少婆媽當場被萌翻（圖／全聯福利中心提供、翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，吸引相當多民眾前往消費。今（23）日就有女網友在逛全聯時，意外發現了全聯開賣「限量應景口罩」，讓不少婆媽當場被萌翻，許多人也紛紛手刀搶購直喊「真的好可愛！」
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原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示自己到全聯採購準備結帳時，突然發現結帳區擺放了許多盒口罩，但仔細一看發現該款口罩不管在外盒、口罩樣式上，都設計成和「萬聖節」相關風格。
▲網友於全聯看見「萬聖節特別款」口罩。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
▲網友於全聯看見「萬聖節特別款」口罩。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
不過原PO也提醒大家，該款口罩一人限購一盒，共有黑白二色，卡友加贈720點，而可愛應景的口罩設計，也讓原PO興奮直喊「突然發現怎麼一堆可愛的口罩」，更透露自己順手結帳買走了一盒。

▲口罩上的萬聖節圖樣，也讓不少婆媽直喊「被萌翻了！」（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
▲口罩上的萬聖節圖樣，也讓不少婆媽直喊「被萌翻了！」（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
貼文一曝光後，就引來許多婆媽暴動直言，「太可愛了，但現在去肯定沒了，哈」、「一看到此po文，就馬上去家旁邊全聯，我也買到了，開心」、「剛剛順手買了一盒，黑色好可愛」、「手刀衝去買，正在上架而已」、「太可愛了吧嗚嗚！真的直接被萌哭欸」。

但也有不少人看到價格而卻步，「這價格⋯我還是買政府一個5元的就好」、「1片$12～還好理智戰勝了」、「這價格讓我只能看看就好，下不了手」、「貴...買實名製的才不會捨不得丟」、「看妳的文我衝全聯，一盒360我手又縮回來」、「真的貴貴的，自己畫較實在」。

根據了解，全聯福利中心於23日起限量開賣「萬聖節花色」康乃馨3D立體醫療兒童口罩，顏色分別有黑、白2色，亦有綜合版盒裝，每盒30片裝，售價360元；每人限購1盒，數量限量售完為止，各門市販售數量與開賣時間，以各店公布為準。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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