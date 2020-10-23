30歲男長期便秘！「肛門有異物」衝急診　檢查後醫嚇傻了

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30歲男長期便秘！「肛門有異物」衝急診　檢查後醫嚇傻了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-23 16:55:00

急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享，曾遇過一名男病患因「肛門有異物」到急診，一檢查才發現竟是「一朵香菇」卡住，還是大腸癌第二期。
▲急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享，曾遇過一名男病患因「肛門有異物」到急診，一檢查才發現竟是「一朵香菇」卡住。（示意圖，取自unsplash）

現代人工作壓力大、三餐時間不固定，又常吃些精緻飲食，導致各種疾病開始有「年輕化」的趨勢，對此，急診科醫師柯世祐也分享，有位30歲男病患日前凌晨因為「覺得肛門有異物、長期便秘」而到急診求助，使用了軟便藥和甘油球都無效，一經檢查才發現大腸竟然卡了一朵「完整香菇」，周圍還長出腫瘤，讓現場來賓聽了都大吃一驚。

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急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享，曾遇過一位30歲男病患，平常就容易便秘，有天他凌晨3、4點到了急診求助，表示自己大便一直無法大出，覺得「肛門口有異物」，醫師一查系統，發現他前一天晚上也因為相同問題來到急診，當時的醫師開給他軟便藥和甘油球，結果男子使用後都無效。

▲急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享曾遇過的案例。（圖／翻攝自
▲急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享曾遇過的案例。（圖／翻攝自 YouTube 醫師好辣）
柯世祐當時也幫他照了X光，檢查後發現他「腸子阻塞」，小腸更出現「氣液象限」的情況，原以為病患以往曾經動過像是膽囊、盲腸的手術史，但病患卻都未曾開過刀。醫師也只好再經由電腦斷層來檢測，發現他大腸被一個不明物體塞住。轉介到大腸直腸科開刀後，竟發現有一顆「完整的香菇」塞在大腸裡，並非金針菇或是已咬爛的其他菇類。

▲急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享曾遇過的案例。（圖／翻攝自
▲急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享曾遇過的案例。（圖／翻攝自 YouTube 醫師好辣）
一般來說香菇在大腸內應是過得去的，但這顆香菇周圍竟還長出「腫瘤」，而腫瘤甚至「已經吃到肌肉層，是第二期」。醫師後來也有問了該名男病患的生活習慣，對方也坦承自己很愛吃「燒烤、烤肉、炸物」，和一些高油脂的食物。柯世祐也提醒，大腸癌在台灣已經是十大癌症發生率排行的第一位，且有愈來愈「年輕化」的趨勢。

他也呼籲民眾，若是腸胃道真的有什麼問題，不要仗著自己「是年輕人」就無所謂，有時候其實是一些疾病正在發生的警訊。而來賓聽完後，也開玩笑表示，真的是「救命香菇」，讓病患能驚覺情況不對勁，才能提早就醫。（編輯：郭佩蓉）

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