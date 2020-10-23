30歲男長期便秘！「肛門有異物」衝急診　檢查後醫嚇傻了

現代人工作壓力大、三餐時間不固定，又常吃些精緻飲食，導致各種疾病開始有「年輕化」的趨勢，對此，急診科醫師柯世祐也分享，有位30歲男病患日前凌晨因為「覺得肛門有異物、長期便秘」而到急診求助，使用了軟便藥和甘油球都無效，一經檢查才發現大腸竟然卡了一朵「完整香菇」，周圍還長出腫瘤，讓現場來賓聽了都大吃一驚。

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急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享，曾遇過一位30歲男病患，平常就容易便秘，有天他凌晨3、4點到了急診求助，表示自己大便一直無法大出，覺得「肛門口有異物」，醫師一查系統，發現他前一天晚上也因為相同問題來到急診，當時的醫師開給他軟便藥和甘油球，結果男子使用後都無效。

▲急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享曾遇過的案例。（圖／翻攝自 YouTube 醫師好辣）

▲急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享曾遇過的案例。（圖／翻攝自 YouTube 醫師好辣）

他也呼籲民眾，若是腸胃道真的有什麼問題，不要仗著自己「是年輕人」就無所謂，有時候其實是一些疾病正在發生的警訊。而來賓聽完後，也開玩笑表示，真的是「救命香菇」，讓病患能驚覺情況不對勁，才能提早就醫。（編輯：郭佩蓉）