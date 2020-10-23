男友月薪20萬！女狂拒婚後生孩子　理由全場秒懂：很扯

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儘管男友信誓旦旦表示自己月薪20萬，可以撐起整個家庭，希望原PO不要太過擔心，也不明白為何原PO如此緊張。然而她就解釋，在兩人同居時期，光是在台北租屋一個月就要花費3萬元，且一個月光是吃飯和交通的花費，一個人就需花費3萬元。
她還透露，兩人時常會吃高檔料理，一個人隨便就要3千至8千元，「合計就6萬，我們一個禮拜最少會吃一次那種餐廳，他覺得那是他的人生樂趣，他不想節制」，加上車子的油錢和停車費，總計下來粗估就要快10萬元花費。
雖然男友表示都會拿一萬元給爸媽，其他錢都會放在銀行存，或拿來購買股票投資，為以後養老做打算，但原PO就焦慮直呼「以我對自己的了解，如果生孩子...9萬扣掉想存的錢....剩下的，養不起吧.....」，兩人也因這件事爭執，導致雙方氣氛有點僵，「他覺得我太緊張，所以我想到這問問看其他人的意見，養一個孩子是不是非常非常花錢....」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人紛紛點出問題，「雖然存款真的超多，但你們這種花錢方法難怪妳會不敢生小孩」、「吃的部分試試看再少一點吧！不是說要你們剝奪愛好，而是減少一點點而已，一個月6萬真的真的很多」、「那就不要一個月吃到三萬阿= =薪水沒增加要多一個人吃飯，怎麼想都應該取捨吧！你跟他說，他先做得到降低花費你再相信你們可以生小孩」、「這花費也太扯了，難怪妳會害怕」。
不過也有人提出不同看法，「可以生，只是生活品質會下降，我覺得可以先生了畢竟他32你28，這個時間老實說蠻剛好的」、「其實你們依經濟能力，結了婚以後也還能買一棟自己的房子，真的不必那麼恐慌，先改變你們的消費習慣吧」、「這樣的薪水，很夠了⋯⋯10萬就已經可以存一堆下來了」。（編輯：陳雅雲）