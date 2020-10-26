房市／台南年輕戶長集中在三區 皆與南科有關
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-26 18:00:00
內政部不動產資訊平台顯示，今年第二季台南45歲以下戶長占比，幾乎都在近南科，或者往來南科交通便利的行政區如善化、新市和永康。專家指出，南科是台南工作機會較多的園區，正值青壯年的工作族群就近居住在周邊，此外，這些區域房價仍較市中心親民，年輕族群亦可負擔，兩大因素使這些區域戶長年齡相對低。
內政部不動產資訊平台統計，今年第二季台南市戶長平均年齡56.25歲是六都最高，不過，近南科或往來南科交通相對便利的行政區，戶長年齡也相對輕，可見當地房市受南科帶動深，吸引年輕的南科工作族群移入。觀察台南各區45歲以下戶長占比，以善化35%最高，其次包括永康33%、新市和安平31%，比重也都超過3成。信義房屋永康鹽行店店長李聿旌認為，善化、新市、永康等區域之所以年輕戶長占比較其他區域高，主要原因有二。首先，台南房市受南科帶動甚深，南科就業機會多，自然而然吸引就業族群選擇距離工作地點近的區域買房居住。
其次，越年輕的購屋族通常越偏好屋齡新一點的物件，這些區域不乏新推案，且從房價角度來看，當地新成屋的價格也比市中心親民，對年輕人來說較能負擔，都是能夠吸引這類型買方青睞的原因。李聿旌以屋齡10年內大樓為例，善化、新市應都能以總價500至600萬間買到2房，700至900萬可買3房；發展較成熟的永康房價則略高，同樣條件的大樓產品，2房不含車位應可找到總價600萬左右物件，但3房則可能需要千萬左右。