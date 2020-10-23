影／谷歌神助　彰化分署成功查封欠稅百萬AB保時捷

法務部行政執行署彰化分署在22日進行加強執行動產方案，順利查封一台惡意欠費的保時捷休旅車，預計於今年12月25日在彰化地檢署花壇贓物庫，與彰化地檢署查扣的其他贓車進行聯合拍賣。

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▲法務部行政執行署彰化分署在彰化市景宗街，查封一台惡意欠費的黑色保時捷休旅。（圖／行政執行署彰化分署提供）

× ▲法務部行政執行署彰化分署在彰化市景宗街，查封一台惡意欠費的黑色保時捷休旅。（圖／行政執行署彰化分署提供）

法務部行政執行署彰化分署在彰化市景宗街，查封一台惡意欠費的黑色保時捷休旅車

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彰化分署表示，這部車李姓女車主，但實際車輛使用人為其父親，該車輛車主自105年起即惡意不繳納車輛所欠的任何稅費，致使車輛車牌在106年3月間被註銷。

彰化分署指出，這次車的實際使用人並非車主，而車主的名下除這部車輛外，並無其他可供執行財產，形成了使用人以他人為欠稅人頭，違法使用車輛，大鑽法律漏洞。在車輛牌照被註銷後，仍多次違法掛上其他車牌繼續上路使用，俗稱AB車，即使被警方查獲，仍繼續掛其他車牌使用

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這輛黑色保時捷，滯欠使用牌照稅61萬9405、燃料費5萬2000、違規罰單12萬4800、汽車強制保險費1萬3000，共計 80萬9205。

▲實際使用人並非車主，而車主的名下除這部車輛外，並無其他可供執行財產，形成了使用人以他人為欠稅人頭，違法使用車輛，大鑽法律漏洞。（圖／行政執行署彰化分署提供）

× ▲實際使用人並非車主，而車主的名下除這部車輛外，並無其他可供執行財產，形成了使用人以他人為欠稅人頭，違法使用車輛，大鑽法律漏洞。（圖／行政執行署彰化分署提供）

經執行官透過「google map」巡查，赫然發現這輛一再違規、拒繳任何稅款與罰單的車輛，就在車主登載的地址街景圖上出現，經啟動強制執行程序，終於在彰化市景宗街一棟大廈旁查獲到這部違規車輛，還發現使用者依然違法懸掛其他車牌在使用。

經執行署會同警方依法開罰，並逕行查封，並拖吊回「彰化地檢署花壇贓物庫」，預計未來將被開罰新臺幣10多萬元，粗估到明年牌照稅開徵後，因為這部車輛所衍生出的滯欠稅費可能高達新臺幣上百萬元。

▲車輛牌照被註銷後，仍多次違法掛上其他車牌繼續上路使用，俗稱AB車。（圖／行政執行署彰化分署提供）

× ▲車輛牌照被註銷後，仍多次違法掛上其他車牌繼續上路使用，俗稱AB車。（圖／行政執行署彰化分署提供）

彰化分署表示，為了遏止類此不良歪風，因此特別聯合國稅、地稅等移送機關，從10月21日起進行為期8週的「加強執行動產方案」，特別針對彰化及南投轄區內的AB車輛進行查緝，這次利在彰化市內查封到這部保時捷，除將拍賣這部車輛所得清償欠稅外，主要則是成功阻止這部車輛未來繼續因違法使用而積欠稅費罰鍰的可能。