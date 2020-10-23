超爆準！自己就是豪門　「4星座女」天生擁有強大貴婦命

誰說嫁入豪門才好命？有些人天生福份好，不需嫁入豪門，也能賺進大把鈔票。這些星座女未來能嫁給好男人，婚後生活也是很快樂的！塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專就分享了「姐就是豪門！不嫁豪門也有貴婦命的星座女」，這幾位星座女不用嫁入豪門也有貴婦命！記得恭喜有上榜的朋友，沾沾她的好福氣！

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▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專就分享了，這4個星座女，不用嫁入豪門也有貴婦命！（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專就分享了，這4個星座女，不用嫁入豪門也有貴婦命！（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

第四名、摩羯女

摩羯女本身就是叱吒職場的女漢子、工作狂，工作特別認真，懂得賺錢謀生之道，平時若得空，還會充實自己，往往還沒嫁人，就已有房有車，根本不需嫁入豪門，畢竟她早已自給自足，不需依賴別人。另外，她挑老公的眼光很好，一定會找一個有前途的對象結婚，婚後一起打拼，即便對方不是有錢的富二代，她仍能過著貴婦般的生活。





第三名、天秤座





天秤女的優勢在於氣質與個性，天秤女天生就有優雅的氣質，也懂得打扮自己，獨特的風格與穿衣品味，加上八面玲瓏的性格，社交場合上也很吃香，自然在工作上也順利許多，收入也養得起自己。婚後若不想工作，另一半也不太會勉強，薪水交給天秤女管是常有的事，因為交際能力好說話又甜，也能博得婆婆的讚賞，婚後一切都在她的掌控中。這樣能掌握全家，又能賺錢的好女人，不需豪門加持，自己也能找到一片天。





第二名、雙子座





雙子女聰明伶俐，特別討人喜歡，搞定另一半及婆家不是問題，尤其雙子女懂得利用撒嬌優勢，讓伴侶乖乖聽話、主動做家務，因此婚後也樂得輕鬆。經濟方面，事業心強的雙子女能輕鬆應對，畢竟她腦筋動得快，也願意嘗試新事物，因此頗得領導賞識，加上她對理財相當有一套，有辦法小錢變大錢，輕輕鬆松利用錢滾錢的方式存到好幾桶金，即便不嫁豪門，自己就有富貴命。





第一名、獅子座





獅子女天生有富貴命，她的伴侶不需家財萬貫，獅子女的事業就足以讓小家庭生活無虞。她本身就是很有天分的，加上肯努力學習，往往在職場上有貴人提攜，婚後在事業上不需太過著墨，輕鬆應對更能享受生活，加上獅子女的伴侶通常很貼心，能幫忙家務又能帶孩子，自然不用好命的獅子女太費心，她只需專注於自己熱衷的興趣上，把自己想做的事做好便可，特別好命。（編輯：郭佩蓉）

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