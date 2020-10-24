上網買鞋子！一到貨她臉綠炸　「超扯真相」曝光全場氣瘋

不少人喜愛上網購物，既方便又快速，不過，網購的風險非常高，民眾下單前應該多方比較。對此，也有一名女網友發文，表示自己日前上網買了一雙鞋子，豈料到貨後，打開看就讓她當場傻眼，畫面曝光，也引起網友熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，自己日前在某電商平台上買了一雙「鞋子」，收到後發現尺寸太小了，所以寄回去給賣家更換尺寸，賣家當時也承諾會補寄。於是她便等了一週，好不容易等到出貨，怎知一拿到貨，看到包裹大小讓她當下直接傻眼。

▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友原本網購一雙鞋，結果來的包裹大小相差非常大。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲一打開竟是「保麗龍」。（圖／翻攝自《Dcard》）

也有網友表示，「這算甚麼失誤，我阿嬤的阿嬤都分得出來保麗龍跟鞋子」、「傻眼欸」、「傻眼，到底多不負責任，我們的賣場都會送小禮物欸，而且每個都很用心包裝，看到這種賣家直接唾棄」、「這也太失誤吧，用腦袋想誰會買一塊保麗龍，根本沒認真上班吧」、「我覺得賣家很過分，但我還是不爭氣的笑出來了」、「這根本故意」。（編輯：郭佩蓉）