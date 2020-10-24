上網買鞋子！一到貨她臉綠炸　「超扯真相」曝光全場氣瘋

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上網買鞋子！一到貨她臉綠炸　「超扯真相」曝光全場氣瘋

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-24 00:10:54

▲有名女網友上網買鞋子，豈料一到貨讓她「氣到笑」，網友們看了也紛紛直呼「根本故意的」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有名女網友上網買鞋子，豈料一到貨讓她「氣到笑」，網友們看了也紛紛直呼「根本故意的」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不少人喜愛上網購物，既方便又快速，不過，網購的風險非常高，民眾下單前應該多方比較。對此，也有一名女網友發文，表示自己日前上網買了一雙鞋子，豈料到貨後，打開看就讓她當場傻眼，畫面曝光，也引起網友熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，自己日前在某電商平台上買了一雙「鞋子」，收到後發現尺寸太小了，所以寄回去給賣家更換尺寸，賣家當時也承諾會補寄。於是她便等了一週，好不容易等到出貨，怎知一拿到貨，看到包裹大小讓她當下直接傻眼。

▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
從圖片上來看，這個根本就不是鞋盒的尺寸，而且內容物超輕，「感覺裡面就是裝垃圾」，原PO也表示，「我想正常人看到第一反應就是覺得被騙，然後直接不取貨讓它退回」，不過在好奇心的驅使下，原PO想看看對方到底寄了什麼「垃圾」來，再加上取貨只需要一塊錢，而上一次收到貨也都已付款了「就付了一元拆開」。

▲女網友原本網購一雙鞋，結果來的包裹大小相差非常大。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友原本網購一雙鞋，結果來的包裹大小相差非常大。（圖／翻攝自《Dcard》）
果不其然，打開後竟然是一塊殘破不堪的保麗龍，讓原PO直呼「真的是氣到笑欸」，她也表示幸好後來跟賣家聯繫後，對方有馬上道歉，說是工廠的失誤，會再補寄一次，她也在文末表示「好奇大家收過最扯的東西是什麼，腦子比起司還多洞的賣家沒有極限，比如收到石頭之類的」。

▲一打開竟是「保麗龍」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一打開竟是「保麗龍」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，引起網友熱議，「我曾經在網購買一把電吉他，最後收到的是玩具吉他，而且他只有四條弦」、「我爸之前在FB買鞋子，好像一千多塊，然後寄來鞋盒裡面只有一瓶礦泉水」、「我朋友買手機殼，結果寄來是麥香紅茶...」、「我最近也是欸，買口紅收到菜瓜布，超級氣！！」。

也有網友表示，「這算甚麼失誤，我阿嬤的阿嬤都分得出來保麗龍跟鞋子」、「傻眼欸」、「傻眼，到底多不負責任，我們的賣場都會送小禮物欸，而且每個都很用心包裝，看到這種賣家直接唾棄」、「這也太失誤吧，用腦袋想誰會買一塊保麗龍，根本沒認真上班吧」、「我覺得賣家很過分，但我還是不爭氣的笑出來了」、「這根本故意」。（編輯：郭佩蓉）

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