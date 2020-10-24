婚姻可讓對方「麻雀變鳳凰」？知情人揭豪門心態：超重視

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這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「靠婚姻改變階級？」的文章表示，「男女交往，應該都是為結婚而交往的吧！這幾天，聽到華盛頓總統的故事。他離開軍隊回家後，要找老婆。專門出入上流社會的活動，跟馬莎見了一次面後，第二次就求婚了。馬莎是個有錢的寡婦，華盛頓馬上成為，維吉尼亞首富跟大農場主。未來還成為維吉尼亞的代表，才有了後續的故事」，因此這樣讓原PO分析「也就是說，靠婚姻改變階級，是一種流傳上千年的手段」，而原PO也咦惑「這裡有人聽過『飛上枝頭變鳳凰』的真實故事嗎？有人立志找上層的人來往嗎？充滿疑惑？」此篇文章一出，立刻大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們看完後紛紛留言「本身很有實力欠個機會的可以，本身沒實力跳階也是跌下來」、「不需要懷疑，投資名著，一個投機者的告白，裡面就說要致富，要嘛投資，要嘛嫁娶有錢人」、「阿姨我不想努力了真人版」、「是事實沒錯，只是大部分的人不知道」，甚至更有知情人點出「豪門的心態」，「有錢人非常重視門當戶對，只要有一方配不上，這婚姻基本上就談不成了，除非不顧父母反對，而門當戶對未必是雙方要一樣有錢，但至少職業要配得上」、「豪門我見過很多，真的是很挑的，來自於雙方家長的學歷程度，如果家裡偏向白手起家的基本上會稍微不挑，可是豪門世家多代的都蠻挑，尤其是家裡從小就把孩子送到國外念藤校的，這種真的挑到不行，很多台灣的了不起就是去國外洗洗學歷，讀國外野雞，這種回來就不會超挑」。（編輯：王柏文）