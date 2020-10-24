學歷差遭看不起？父子誇張對話曝光　女友氣到發抖：過份

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而近日原PO男友帶原PO參加他的家庭聚會，沒想到竟被當眾羞辱，男方的爸爸竟直接問說「她怎麼會來？你們還在一起？」沒想到原PO男友不但沒有幫女方說話，更不耐煩的點頭，男方的爸爸更繼續嘲諷道「我真不知道你喜歡她的什麼，奶嗎？」這讓原PO超傻眼，而原PO男友竟更笑著說「對啊，不然還有別的嗎？」這讓原PO不敢相信男友竟然會跟著他爸當眾羞辱她，氣得全身發抖，回家後更是一直哭，男方更是以開玩笑為由不耐煩，這讓原PO直接受夠了跟他說分手，原PO男友才驚慌道歉。
此篇文章一出，立刻引起大量網友們熱烈討論，原PO也說「現在我把自己關在房間裡不讓他進來，東西也收好了，還在想怎麼辦」，網友們紛紛表示「也太誇張了吧...這種男生不值得呀」、「唉...這種男的你分了吧，他根本不尊重你」、「玩笑太過了，不幫講話反倒補槍，打包走人吧。此處不留人，自有留人處」、「結婚是兩個家庭的事，看不起妳就分了吧」、「第一：男友真的只是喜歡你的身材和打炮；第二：男友附和他爸代表你在他心中的地位。怕的話，跟家人或信得過的朋友說，讓他們來接你吧」、「你早就該料到有這種狀況了吧，這世上本來就沒有什麼都完美的啦」、「感覺你男友只是和你玩玩，最後結婚不會選你那種 趕快分吧」。（編輯：王柏文）