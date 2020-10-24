學歷差遭看不起？父子誇張對話曝光　女友氣到發抖：過份

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學歷差遭看不起？父子誇張對話曝光　女友氣到發抖：過份

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-24 12:24:55

▲畢業、學歷。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲學歷差遭看不起？父子誇張對話曝光，女友氣到發抖。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。因此近日就有位女網友在網路上分享自己遇到的情況，因為學歷的高低而遭到對方家庭的歧視，誇張的對話曝光後，原PO中到發抖直言「太過份了」，引起熱議。
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這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「唸私大被男友爸爸當眾羞辱」的文章表示，「我是唸台中某所私立的科技大學，我承認不是很好的學校，男友則是頂大醫學院的學生，家裡很有錢，親戚不是某醫院院長就是校長之類的」，原PO更說「因為這樣跟他交往的過程中我一直有點自卑，很怕說錯話讓他覺得很土」，甚至原PO也問過男友喜歡自己什麼，男友則開玩笑的表示是「臉和胸部」，這讓原PO感到非常不安。
而近日原PO男友帶原PO參加他的家庭聚會，沒想到竟被當眾羞辱，男方的爸爸竟直接問說「她怎麼會來？你們還在一起？」沒想到原PO男友不但沒有幫女方說話，更不耐煩的點頭，男方的爸爸更繼續嘲諷道「我真不知道你喜歡她的什麼，奶嗎？」這讓原PO超傻眼，而原PO男友竟更笑著說「對啊，不然還有別的嗎？」這讓原PO不敢相信男友竟然會跟著他爸當眾羞辱她，氣得全身發抖，回家後更是一直哭，男方更是以開玩笑為由不耐煩，這讓原PO直接受夠了跟他說分手，原PO男友才驚慌道歉。
此篇文章一出，立刻引起大量網友們熱烈討論，原PO也說「現在我把自己關在房間裡不讓他進來，東西也收好了，還在想怎麼辦」，網友們紛紛表示「也太誇張了吧...這種男生不值得呀」、「唉...這種男的你分了吧，他根本不尊重你」、「玩笑太過了，不幫講話反倒補槍，打包走人吧。此處不留人，自有留人處」、「結婚是兩個家庭的事，看不起妳就分了吧」、「第一：男友真的只是喜歡你的身材和打炮；第二：男友附和他爸代表你在他心中的地位。怕的話，跟家人或信得過的朋友說，讓他們來接你吧」、「你早就該料到有這種狀況了吧，這世上本來就沒有什麼都完美的啦」、「感覺你男友只是和你玩玩，最後結婚不會選你那種 趕快分吧」。（編輯：王柏文）
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