現身遠東馬拉松新埔化纖廠　徐旭東：誰叫我關廠應槍斃

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在三千名跑友努力奔馳在賽道的同時，遠東集團員工運動會也同時登場，遠東集團董事長徐旭東與新竹縣長楊文科也親自蒞臨會場為參賽跑友與集團員工加油打氣，徐旭東肯定員工不畏疫情，大家繼續努力，雖然營運下滑，但是工廠沒有停工、沒有裁員。
年近八十的徐旭東耳聰目明，今天心情似乎也特別好，台上台下一起做健康操時，員工動作沒有到位或打混，還一一被他點名糾正，他也特別介紹今年的跑衣是遠東紡織利用「淨味環保纖維」與「抑菌環保纖維」製成，讓大家跑的健康、跑的舒服，也可為環保與地球生態盡一份心力。
針對月前新埔遠東化纖總廠道生油外洩、造成嚴重的空氣汙染，徐旭東滿懷歉意地表示，螺絲鬆了，對居民感到很抱歉，一絲氣體都不應該外漏，未來要加強管理、加裝監視器，不能影響居民，居民是鄰居、是夥伴。
接著徐旭東直批，有民意代表說應該要關掉遠東化纖一個月再慢慢開，說這句話的人應該要槍斃，這是世界級的工廠，再講一遍要槍斃，他不懂經濟、不懂工業，如果停廠、三千多人的工作怎麼辦？上中下游與全世界怎麼辦？多少中小型氣業依靠遠東化纖廠生存，民意代表要有國際觀、了解世界現況。
今年的遠東員工運動會除了有經典的馬拉松路跑賽事，還有熱鬧的拔河賽及競爭激烈關係企業的「籃球友誼賽」和「趣味競賽」，現場瀰漫著歡笑聲，遠東企業員工間的友誼也無形中穩固。
活動的另一主軸~公益，今年與歷年一樣，活動與新埔鎮的愛心團體新埔華山基金會結合，發動公益募捐，幫助鎮內孤獨老人。另外活動一樣同時辦理園遊會，邀請社區及社會大眾擺設攤位市集，販賣在地農特產、客家美食，藉此活動推廣新埔在地的農特產品。