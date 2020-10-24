男背百萬債務！仍「爽買iPhone12 Pro」　友揭超狂黑歷史

蘋果今年推出了全新iPhone12機款，於昨（23）日正式開賣，引發不少話題。不過，也有一名女網友抱怨，有位男性好友身世淒慘，背著父親留下的百萬賭債，其他家人也常扯後腿，讓他連1萬多元的卡債都繳不出來，但他卻仍還是有滿滿的物慾。原PO近日竟發現對方入手了最新12 Pro，忍不住說嘴，但還反遭對方埋怨。

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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示這位男性友人父親過世留下一百萬的房屋賭債；媽媽不愛工作，叫他借了30萬來過生活；而妹妹則是相當愛慕虛榮，三不五時就叫他買東西給他用，「反正他的命運就是蠻坎坷」，但這樣卻依然抵擋不過他的物慾，像是Apple Mac、最新的iPhone、Switch等，他都想辦法「分期」購買。

▲有網友在《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

原PO無奈地表示「手機壞了嗎？他說沒有，可是他就是想買」，這番回應也惹怒原PO，認為都已經沒錢了為什麼還要一直花，豈料苦口婆心的勸說，竟換來對方不爽回應「只要不出去玩就不會沒錢」、「你只要不找我吃飯，我就不會花錢」，但原PO一個禮拜也才跟他吃一次飯。



▲沒錢。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 「我覺得我是好心，你沒錢的時候借你錢讓你過生活，然後現在拿吃飯這種3、500的事情來說嘴，我真的覺得你沒錢活該，你生活雖然苦，但你買的東西比別人都還要多」，原PO非常不爽，在文末表示「好心被雷親，這種人我是不是不應該再幫他」。

貼文一出，引起網友熱議，「拒絕往來戶」、「活該沒錢，奢侈成性」、「離他遠一點吧！真的別再幫他了」、「哪一天，他突然開口跟你借大條的，請記得堅決回絕吧，益友損友的故事，大家都知道，就不說了，朋友交得值不值得，要看你自己」、「這種人還是不要當朋友比較好」。（編輯：郭佩蓉）