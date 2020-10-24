台灣哪1地區治安最爛？眾人狂點名「這裡」：警察也認同

有名女網友今（24）日在PTT WomenTalk版上以「住過台灣治安最不好的地方是哪裡」為題，發文表示台灣有很多地方，治安特別好，但有些地方若沒去住過，外地人就不太清楚，因此詢問「想問大家住過治安最不好的地方是哪裡」，貼文一出，引起網友熱議。

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▲有名女網友在PTT WomenTalk版上以「住過台灣治安最不好的地方是哪裡」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

× ▲有名女網友在PTT WomenTalk版上以「住過台灣治安最不好的地方是哪裡」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友熱議，「台中，買個宵夜看到一個中年男子暴打女人，讓大學生的我受到極大衝擊，當下又沒帶手機可以報警」、「個人覺得台中治安比新北好」、「淡水、淡水、淡水，講三次」、「台中市區呀，晚上太晚不敢出去」、「萬華」、「高雄，被飛車搶劫的，家裡也遭小偷搬家過，還親眼看過其他飛車搶劫，都在市區」。



▲捷運三重站。 （圖／NOWnews資料照片）

× ▲捷運三重站。 （圖／NOWnews資料照片）

不過也有網友認為「在地三重人，從沒遇過社會案件」、「其實現在治安比以前好很多了，就說新莊好了，以前很常在路上看到有人被打被追，現在就偶爾才有89在亂」、「台中住20年了沒看過或遇到什麼事」、「現在住三重三個月了，覺得很一般啊，還是說捷運站附近會比較好一點」。（編輯：郭佩蓉）