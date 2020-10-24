專家曝「12生肖」年底財運走勢！這位貴人多　鈔票數不完

天氣愈來愈冷，在這個秋冬，你的財運會有什麼樣的變化呢，又有什麼需要特別注意的地方？塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專上也分享了「12生肖」的財運分析，趕緊叫親朋好友一起來看看！

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▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

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生肖鼠

農曆9~11月，只要你堅守自己的本分，凡是按部就班，不要急也不要趕，凡是沉著穩重，才能成大事。年底前運勢相當不錯，有名利雙收的好運氣，適合簽訂單、談合約、甚至是論及婚嫁也是一個很好的時機。





生肖牛





農曆9~11月，要小心財不露白，不要誘人犯罪，或是裝闊，可能會有人找上門來要借錢，慎防破財。投資理財也不要出手太快，先做足功課再下標，並且要懂得分散風險。另外，酒肉朋友就不要常聯繫了，潔身自愛方可避災。





生肖虎





農曆9~11月，在貴人的幫助下運勢翻身，整體上漸漸有好轉，保持自己心境開朗，心開闊運則開。年底前職務上有好的異動，晉升團隊組長或部門主管，在事業上一展長才。多出來的薪資可以用來投資或還款，一舉多得。





生肖兔





農曆9~11月，財喜並至，運勢非常順旺，做任何事都能沒有阻礙很順利的完成。年底前有機會添置新房、新車，生活品質大大提升；想自行創業當老闆，現在就是一個轉換跑道的好時機。紅鸞星動年底前宜嫁娶，喜更帶財。





生肖龍





農曆9~11月，事業有成，收入有向上成長的趨勢，偏財運旺，有空可以去買彩票試試手氣，中獎機會很高。但要小心喜中有劫，容易有破財、或是合約破局的狀況，做事一定要瞻前顧後，凡事都要做最壞打算，亦要想好退路。





生肖蛇





農曆9~11月，積極不懈自然能謀事有成、加官封爵，社會地位能有所提升，貴人運勢頗旺，能助你解決難題、提供飛黃騰達的機會。有財星降臨，幫忙一起填補財務漏洞，有志者事竟成，貴人相助、事事順利、財福雙入門。





生肖馬





農曆9~11月，要慎防口舌是非、言多必失，面對長官、上司不要非想爭個對錯，有時謹言慎行、逆來順受一些，雖然多少有點吃虧，但能避免當下爭吵，能保住自己的飯碗也可防止不必要的事端產生。





生肖羊





農曆9~11月，吉凶各半，在事業收入方面平穩但不出色，要小心容易有變化產生，凡事多備份，像是給客戶的提案，可以多準備一份提供參考、重要文件也要定時備份，以免有意外發生，這樣一來自然不怕有任何變化。





生肖猴





農曆9~11月，可以說是一帆風順，鈔票數不完。尤其你身旁的親朋好友一個個都是你的貴人，還會指點你發財之路，像是之前若有財務借貸，年底前可望償還，讓你的運勢順風順水，順利進入2021。





生肖雞





農曆9~11月，慎防大意不要隨便幫人作保，就算是熟人也一定要拒絕，不然你就是挖坑給自己跳。要注意小人一直都在身旁探頭探腦，就等你一個不留神想拉你下馬，容易被扯後腿，或是破壞你的信譽。小心賠了夫人又折兵。





生肖狗





農曆9~11月，你需要重新整頓自己的事業，可能會發生合作方面的變動，你會選擇單打獨鬥或重新整頓自己，以獲得更大的利益。對你來說，目前正是轉型的時刻，總之，你的事業穩定，財運自然就會跟著旺起來。





生肖豬





農曆9~11月，運勢平平，只要認真在自己的工作崗位上努力不懈，無需去羨慕別人，自然就能平穩順利度過。近期可以學著如何投資理財，多請教有經驗的人，年底可以放長線釣大魚，找到不錯的投資標的，可以穩定投資。





12生肖【秋冬財運】關鍵詞





鼠【堅守本分】、牛【財不露白】





虎【貴人相助】、兔【財喜並至】





龍【事業上揚】、蛇【謀事有成】





馬【言多必失】、羊【吉凶各半】





猴【一帆風順】、雞【小人劫財】





狗【翻新格局】、豬【平順度過】

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】