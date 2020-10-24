莫名疲憊！男身上飄「尿騷味」　醫檢查搖頭嘆：要洗腎了

你是否常常感到莫名疲憊呢？有種疲憊，是連睡覺都無法修復的，那可要小心了，這也許是因癌症引起或是肝、腎臟出了問題！對此，有名20幾歲的男博士生，近年感覺體力下降，原本以為只是因為壓力大，再加上半工半讀導致，所以不以為意。但近2個月內開始發現小便泡泡變多了，一經檢查後才發現「腎幾乎已無功能」，甚至已達需要「洗腎」的階段。

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腎臟科醫師陳俊宇在節目《醫師好辣》中分享，若要診斷為「慢性疲憊」，必須將所有的器質性因素都排除，才能可以說是慢性疲憊，包括「癌因性疲憊」，還有一些器官引起的疲憊，還有一種疲憊是比被火燒、被刀割還要痛苦的，無論怎樣休息都提不起勁。有的人甚至失眠，即使入睡了也只是淺眠，還會反覆做惡夢、吃不下飯和體重下降，這些則稱為「惡病質」，都是由癌症或肝腎的問題所引起。

▲節目《醫師好辣》。（圖／翻攝自YouTube 醫師好辣）

過不久，系上健康檢查結果出爐，他血紅素竟然只有6 g/dL，該年齡正常值為14～15 g/dL；肌酸酐竟達15 mg/dL，但一般來說男生正常為1 mg/dL以下。肌酸酐達15 mg/dL，顯示出他幾乎沒有腎功能，才轉到大醫院就診。一經檢查，才發現他原本腎臟就先天畸形，一大一小，比較大的那顆形狀又有些怪異，「其實那個已經都太晚了，發現的時候都已經準備要洗腎了」。



▲腎臟科醫師陳俊宇在節目《醫師好辣》分享曾遇過的案例。（圖／翻攝自YouTube 醫師好辣） 陳俊宇也提到，該病患其實是因為「尿毒症」所引起的疲憊，家屬後來回憶起，發現男子這半年來開始就出現食慾下降、身上還會飄出「尿騷味」和說話時發出怪味道，這其實都是尿毒症的症狀，但他卻認為自己年輕能撐著，以為沒什麼。之後開始洗腎，女友相當不捨，想要捐腎給男子，不過法律規定必須在五等親內才能捐腎，即便是結婚後也得滿2年，最後則由男病患的父親捐腎救兒。



▲腎臟科醫師陳俊宇在節目《醫師好辣》分享曾遇過的案例。（圖／翻攝自YouTube 醫師好辣） 根據高雄榮民總醫院腎臟科衛教專欄，當腎臟功能衰退時，身體即無法維持正常的新陳代謝，此時體內的廢物無法充分的由尿液中排出，於是這些代謝物會積存在身體，其所造成的種種不適症狀及併發症，就稱為「尿毒症」。早期的尿毒症並沒有嚴重的症狀，到了末期常見的症狀有疲倦、下肢水腫、尿量減少、噁心、嘔吐、食慾不振、皮膚癢、呼吸困難、貧血等。

尿毒症在尚未開始腎臟替代治療前沒有有效的治療方法，但可以靠血壓的控制和低蛋白質飲食減緩殘餘腎功能變壞的速度及減輕尿毒症狀。而尿毒症末期只有腎臟替代治療才能減輕症狀，現有的腎臟替代治治療方式如下，為「血液透析」、「腹膜透析」和「腎臟移植」。（編輯：郭佩蓉）