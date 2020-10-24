影／遭辣模仙人跳？放火「親自出面」回應：讓大家擔心了
影／遭辣模仙人跳？放火「親自出面」回應：讓大家擔心了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-24 23:15:55
擁有百萬訂閱的Youtuber放火，被爆在爆9月和JKF女郎青青回家，遭女方男姓友人遭逼拍裸體影片道歉，並求償20萬元。對此，放火也選擇在日前報警處理，並在今（24）日晚間拍攝影片說明：讓大家擔心了。
放火今（24）日在Youtube頻道上發出新影片，說明此次事件完整經過，「此影片沒開盈利。這件事讓大家擔心了，不好意思！原本這件事我沒打算要公開，就是想說跟我家人私下處理就好，但沒有想到，22日那天去報案，結果當天一到警局就有好幾個記者在門口，就讓我那時很不知所措，就覺得：這怎麼會被公布出來？接著到了23日，各大媒體就在報導了」。放火接著澄清，「我與青青間不是向外界傳言般，我僅是借住朋友家，我們沒有發生如外界傳言般的行為，在此事情發生之前，我完全不知道青青有男友，至於其他詳細經過，沒有辦法跟各位詳細說明，因為這件事情已經進入司法偵查的程序，基於尊重偵查不公開原則，我很尊重檢察官以及司法員警他們的判斷跟決定，但我向各位保證，在相關案件完結後，我一定會給你們一個完整的交代」。
放火補充，「這件事，讓基本上社會經驗為0的我，真的學到蠻多的，因為以往的我其實思考都很直線，我會覺得我想幹嘛就幹嘛，以前的我總會把事情想得太單純，覺得說不會有什麼太嚴重的後果，但現在最壞的情況發生了嘛，一些工作合作也因為這件事就不了了之了，因為這件事把自己想做的事也陪葬的感覺，付出了相當大的代價，最主要還是覺得對我家人感到抱歉，因為這件事帶給家裡帶來蠻大的困擾，我也覺得我自己在思考上不能再那麼像個小孩一樣，就當作學到教訓吧」。（編輯：潘毅）