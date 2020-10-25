主婦快看！專家曝洗碗「6大NG習慣」　碗盤泡水裡恐有害

雖然現在外食族很多，但如今吹起養生風潮，許多人為了吃得更健康，寧願多花一些時間在家自煮，而親自做菜不是什麼多困難的事，過程中也有很多情趣可言，但吃到最後，再怎麼浪漫還是得面對現實，就是要洗碗！然而，你知道該如何正確將碗盤洗乾淨嗎？「台灣權威毒物醫學專家」招名威近日就點出一般家庭常出現的「6大洗碗NG習慣」，其中，長時間把碗盤泡在水裡，過了數小時才去清洗，恐會造成細菌滋生，有害健康。

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招名威透露，在他們家，只要是做菜的人就不用負責洗碗，也因為他的廚藝實在是不敢自己恭維，自然而然做菜這種事絕對不會是由他負責，所以練就了一身會洗好碗的功夫，也因為有數十年洗碗的功力，要把碗洗乾淨，又不會殘留油漬或是細菌，其實是有一些小撇步的，但也有些小地方很容易被大家忽略，他並舉了6個例子，包括：「習慣性把髒盤子和碗摞起來」、「不及時洗，長時間把髒碗髒盤浸泡在一起」、「洗什麼都離不開洗潔精，而且直接使用原液」、「缺乏耐心，水沖洗不夠乾淨」、「碗筷不晾乾就收起來」、「洗完碗盤筷，卻不洗抹布」。

招名威也談及了以上這些錯誤方法的後果，1.碗盤摞一起，還不及時洗：等空閒下來才去洗，甚至有人一泡就是大半天。用水泡碗，最好別超過4小時，因為碗盤裡的油脂或剩菜剩飯會讓細菌特別容易繁殖，約1~4小時是細菌的適應期，4小時後會大量繁殖。而且，油膩膩的碗盤摞一起也很容易造成交叉污染，所以，讓碗盤可以和食物分離很重要，主要是因為水槽內可能含有沙門氏菌、變形桿菌、副溶血弧菌、痢疾桿菌等細菌，它們都很容易附在碗盤上。



▲「台灣權威毒物醫學專家」招名威近日分享了一般家庭常見的「6大洗碗NG習慣」，其中，長時間把碗盤泡在水裡，過了數小時才去清洗，恐會造成細菌滋生，有害健康。（示意圖／翻攝自pexels）

2.洗什麼都用洗潔精，還不稀釋就用：不管是有油還是無油，許多人都喜歡用洗潔精，總感覺這樣才洗得乾淨，而且通常是把洗潔精擠在菜瓜布上，沾一點水就洗。洗潔精的主要成分是表面活性劑，若沒有耐心完整沖乾淨，是會殘留在餐具上的，過量接觸洗潔精對人體肯定沒好事。招明威建議大家，最好先分清楚當下吃的食物是否是含有油脂性的，像是燙青菜只有加鹽，沒有再加醬油或麻油來調味的話，其實是不需要洗潔精來清洗的。再者，洗潔精通常都很濃，滴一點點到水中稀釋之後來洗碗盤是非常合理的，也不會傷手，像威廉都是稀釋十倍。





3.碗筷不晾乾卻用抹布擦：有些人懶，洗完碗筷總是喜歡貪快，隨便用抹布擦一擦，不讓碗筷滴水直接摞起，這很導致細菌滋生，不夠乾淨。最好就是家裡備有碗盤架，洗完之後直接放上去控水晾乾，也可以使用消毒櫃，但必須注意，洗碗架或洗碗盆也是要常常清洗，不然洗乾淨的碗筷很容易二次污染。





4.抹布一定要清洗：研究發現，長期不洗抹布，單塊抹布上的細菌總數最高可達5000億個！要避免這種問題，只要你聞出來抹布有臭臭的味道，就表示細菌開始滋生了，這時候一定要丟掉，別節省。而且一般來說1個月就應該要更換一次抹布，而且抹布最好是木纖維材質的，具有很強的親水性和排油性，比較不容易讓細菌黏附。（編輯：許苡晴）