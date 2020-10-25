習近平要痛擊分裂勢力　蘇貞昌：不要恐嚇台灣人

中共總書記習近平日前在抗美援朝70週年的紀念大會中表示，中國絕不允許任何人、任何勢力侵犯分裂領土，一旦發生，「中國人民必將予以迎頭痛擊」。對此，行政院院長蘇貞昌今（25）天接受媒體訪問時則呼籲習近平遵守「中國不侵略、不稱霸」的說法，以維持區域和平穩定，更要習近平不要恐慌台灣人民。

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習近平在抗美援朝70週年大會中稱，中國一貫奉行「防禦性」的國防政策，中國軍隊始終是「維護世界和平的堅定力量」，中國「永遠不稱霸、不擴張」，堅決反對霸權主義和強權政治。

但他也提到「我們絕不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，絕不會允許任何人、任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊」。

此一番話被港媒解讀為是「說給台美聽的」。對此，蘇貞昌今天在接受媒體訪問時表示，

蘇貞昌強調，台灣人好幾個世代下來，堅守民主、要做這個國家的主人，我們不與人衝突，但保衛家園的決心也非常堅定，我們不要戰爭，但也不要用戰爭威脅台灣人民。