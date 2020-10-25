出席客家義民嘉年華主祭大典 蔡英文：推動客語復振
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-25 13:12:13｜update2020-10-25 13:43:54
蔡英文總統今（25）日上午出席「2020臺北客家義民嘉年華主祭大典」時指出，近來政府努力推動客庄產業發展、找回客庄文化榮光，接下來將推動「客語復振」，讓客家話及客家文化，能夠代代相傳。
蔡英文致詞時表示，推動客庄產業發展、找回客庄文化的榮光，是政府這幾年來一直努力的方向。從浪漫台三線開始，再到靚靚六堆、幸福台九線等政策推動，就是要逐步實現目標。而去年舉辦的「浪漫台三線藝術季」，在最近也得到國際四大設計獎之一——日本通產省優良產品設計獎的肯定，更是證明客庄文化復興有成，展現客家文化的當代性和國際性。蔡英文也以客語提及已故客家大老鍾肇政所說的：「沒有客家話，就沒有客家人。」這句話她一直謹記在心。政府不僅在2018年修正《客家基本法》積極推動客語為通行語言，同時鼓勵公務員投入客語認證，讓客家鄉親可以用最熟悉的語言，在公家單位辦理生活裡的大小事。去年也通過了《國家語言發展法》，將客語納入國家語言，要證明政府「客語復振」絕不是口號，而是客家子弟最重要的承擔、是客委會和國家最重要使命、也是她對鍾老的承諾。蔡英文也希望所有客家鄉親能和政府一起全力推動「客語復振」，和家裡的後輩講客、在生活中講客，讓客家話及客家文化，能夠代代相傳。