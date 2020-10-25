長榮航不懼疫情推半馬賽事 長跑名將曹純玉也現身
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-25 14:21:31｜update2020-10-25 14:21:52
2020長榮航空城市觀光半程馬拉松，今(25)天在總統府前廣場盛大開跑，台北市副市長黃珊珊、長榮航空董事長林寶水等人都到場為賽事揭開序幕，而在今天的賽事，長跑名將謝千鶴和曹純玉分別在女子10公里和半程馬拉松完成3連霸，男子組半程馬拉松由周庭印奪回冠軍。
長榮航空董事長林寶水表示：「今年全球在COVID-19疫情的影響下都很辛苦，看到今天那麼多人參加，非常感動，有大家的支持，辦這場比賽很值得。」林寶水還說，明年要提升成「全程馬拉松」，也讓更多人參加，規模更擴大，國外的跑者也能一起參加。」第一屆賽事男子半馬冠軍「印帝」周庭印，去年因傷無緣連霸，今年重返賽道以1小時7分41秒奪回冠軍，周庭印說：「這是疫情後我參加的第三場比賽，一次比一次好，本來就預設68分內，成績還可以。」國內女子全馬紀錄保持人曹純玉，今天也以1小時14分56秒完成女子半馬3連霸。接續就要朝全程馬拉松努力，朝東京奧運達標的目標前進。國內長跑好手今年皆跑出好成績，「全勤生」謝千鶴，今天以36分29秒完成女子10公里3連霸，她笑說：「今天就是享受跑，沒什麼壓力，和去年這場（38分整）比起來還快1分多鐘。」同樣完成3連霸的李奇儒也提到，長榮航空城市觀光半程馬拉松是COVID-19疫情爆發後第一場路跑賽，以32分13秒率先衝線後，他還笑說：「好久沒遇到那麼多人，活在台灣真好！」。