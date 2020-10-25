肉燥飯後又比虱目魚　高雄台南首長戰火再起

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對此，台南市長黃偉哲則發文強調，虱目魚的故鄉在台南，不是彌陀，台南的虱目魚產量「全國第一，不服來吃」，全國每兩尾虱目魚就有一尾是來自台南，而且是比較肥美的那尾，歡迎高雄的朋友來台南二零二零虱目魚產業文化季，最後也不忘點名嘉義縣長翁章梁，「聽說嘉義最近輔導的虱目魚麵很強，那不就是傳說中特級廚師考試的麵非麵嗎？要不要跟大家介紹一下？」。
高雄市長陳其邁收到台南市長黃偉哲的「反擊」，今回應時笑說高雄的虱目魚是第一名，台南市長跟嘉義縣他們要拚，都是拚第二名，我們會把第二名的機會留給他們去競爭，高雄虱目魚絕對穩坐第一名，他還會幫黃市長加油，要吃最好吃的虱目魚丸，絕對要到高雄彌陀，虱目魚現在的價格相對來講非常平易近人，鼓勵大家多吃虱目魚。
陳其邁今日來到六龜區百年建築物「池田屋」，現場也與民進黨立委邱議瑩、高雄市議員林富寶等人一同推銷六龜的特色，現場眾人也指出，全國最好吃的木瓜、最好的蓮霧，十八羅漢山，有荖濃溪、溫泉，這都是六龜的特色，讓陳其邁笑說「黃偉哲市長還要比溫泉嗎？」；黃偉哲也隨即在臉書發文：「可以高雄泡泡、台南泡泡嗎？喜歡溫泉的人，都是到處泡湯體驗，追逐全國秘湯的」。