肉燥飯後又比虱目魚　高雄台南首長戰火再起

高雄、台南首長繼肉燥飯後再較勁虱目魚，台南市長黃偉哲甚至拉進嘉義縣長翁章梁一起加入虱目魚戰局，高雄市長陳其邁今（25）日到六龜區百年建築物「池田屋」

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高雄市長陳其邁昨日參加彌陀虱目魚文化節，再向台南市長黃偉哲下戰帖，這次不比肉燥飯，比「虱目魚」，

▲台南市長黃偉哲在臉書貼出現煎虱目魚肚，「反擊」高雄市長陳其邁，表示台南的虱目魚產量「全國第一，不服來吃」。（圖／黃偉哲臉書）

對此，台南市長黃偉哲則發文強調，虱目魚的故鄉在台南，不是彌陀，台南的虱目魚產量「全國第一，不服來吃」，全國每兩尾虱目魚就有一尾是來自台南，而且是比較肥美的那尾，歡迎高雄的朋友來台南二零二零虱目魚產業文化季

，他

陳其邁今日來到六龜區百年建築物「池田屋」

可以高雄泡泡、台南泡泡嗎？喜歡溫泉的人，都是到處泡湯體驗，追逐全國秘湯的」。