影／2020X ZEPRO冠軍路跑　從順澤宮出發

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縣長王惠美、埔鹽鄉鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧等人為跑者鳴槍起跑，本次活動約有5,000名跑者參與，順澤宮冠軍路跑共有21公里半程馬拉松賽程，還有5公里及10公里的路跑組別，由順澤宮出發，沿途串聯埔鹽鄉景點風光。
王惠美指出，自從伊登戴著順澤宮冠軍帽創下傳奇後，不僅他來到台灣到順澤宮參拜後，後二度拿下冠軍，也有校長也戴著冠軍帽拜拜後帶隊參加科展也拿到第一名，讓大家更感受到順澤宮玄天上帝「帝爺公」的靈驗，所以辦此次路跑希望讓大家心想事成，且此次也規劃了一般民眾能跑的5公里及10公里組別，讓更多人可以體會路跑樂趣。
埔鹽鄉長許文萍說，這是埔鹽鄉50年來第一次舉辦的路跑活動，公所會盡心盡力協辦賽事，祝福所有參賽者都獲得第一名的健康；埔鹽鄉澤宮主委魏信顧說，歡迎大家參與路跑賽事，日後如果有時間歡迎大家多來埔鹽鄉遊玩，歡迎前來順澤宮參拜進香。
王惠美說，彰化縣府為推廣全民運動風氣，特別規劃「2020彰化縣政府馬拉松嘉年華活動」，串聯縣內10至11月共4場馬拉松賽事路跑活動，還有員林獅子盃、11月1日的「戀戀二水 跑水馬拉松」、11月8日的「台灣米倉 田中馬拉松」、11月29日的「2020 Polio Run VI 伯立歐蕎麥公益路跑」等，除了4場實體路跑外，今年更首創全國聯合線上路跑活動，在此也邀請大家共襄盛舉，用雙腳體驗感受彰化之美。