影／2020X ZEPRO冠軍路跑　從順澤宮出發

彰化首次冠軍路跑，2020順澤宮 X ZEPRO冠軍路跑-全國半程馬拉松，今（25）日在埔鹽鄉順澤宮旁廣場熱鬧開跑，彰化縣長王惠美說，因挪威冠軍三鐵選手伊登戴著順澤宮的宮帽拿下冠軍的傳奇，讓順澤宮名揚國際，所以今年首度辦順澤宮冠軍路跑，希望讓大家有求必應，心想事成。

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▲埔鹽鄉順澤宮因挪威冠軍三鐵選手伊登戴著順澤宮的宮帽拿下冠軍的傳奇，讓順澤宮名揚國際。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

× ▲埔鹽鄉順澤宮因挪威冠軍三鐵選手伊登戴著順澤宮的宮帽拿下冠軍的傳奇，讓順澤宮名揚國際。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

縣長王惠美、埔鹽鄉鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧等人為跑者鳴槍起跑，本次活動約有5,000名跑者參與，順澤宮冠軍路跑共有21公里半程馬拉松賽程，還有5公里及10公里的路跑組別，由順澤宮出發，沿途串聯埔鹽鄉景點風光。

▲彰化首次冠軍路跑，舞龍後揭開2020順澤宮 X ZEPRO冠軍路跑-活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

× ▲彰化首次冠軍路跑，舞龍後揭開2020順澤宮 X ZEPRO冠軍路跑-活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

王惠美指出，自從伊登戴著順澤宮冠軍帽創下傳奇後，不僅他來到台灣到順澤宮參拜後，後二度拿下冠軍，也有校長也戴著冠軍帽拜拜後帶隊參加科展也拿到第一名，讓大家更感受到順澤宮玄天上帝「帝爺公」的靈驗，所以辦此次路跑希望讓大家心想事成，且此次也規劃了一般民眾能跑的5公里及10公里組別，讓更多人可以體會路跑樂趣。

▲埔鹽鄉順澤宮玄天上帝神轎也參加2020順澤宮 X ZEPRO冠軍路跑-全國半程馬拉松。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

× ▲埔鹽鄉順澤宮玄天上帝神轎也參加2020順澤宮 X ZEPRO冠軍路跑-全國半程馬拉松。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

埔鹽鄉長許文萍說，這是埔鹽鄉50年來第一次舉辦的路跑活動，公所會盡心盡力協辦賽事，祝福所有參賽者都獲得第一名的健康；埔鹽鄉澤宮主委魏信顧說，歡迎大家參與路跑賽事，日後如果有時間歡迎大家多來埔鹽鄉遊玩，歡迎前來順澤宮參拜進香。

▲彰化首次冠軍路跑，2020順澤宮 X ZEPRO冠軍路跑-全國半程馬拉松，在埔鹽鄉順澤宮旁廣場熱鬧開跑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

× ▲彰化首次冠軍路跑，2020順澤宮 X ZEPRO冠軍路跑-全國半程馬拉松，在埔鹽鄉順澤宮旁廣場熱鬧開跑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.25）

王惠美說，彰化縣府為推廣全民運動風氣，特別規劃「2020彰化縣政府馬拉松嘉年華活動」，串聯縣內10至11月共4場馬拉松賽事路跑活動，還有員林獅子盃、11月1日的「戀戀二水 跑水馬拉松」、11月8日的「台灣米倉 田中馬拉松」、11月29日的「2020 Polio Run VI 伯立歐蕎麥公益路跑」等，除了4場實體路跑外，今年更首創全國聯合線上路跑活動，在此也邀請大家共襄盛舉，用雙腳體驗感受彰化之美。