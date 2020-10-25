婚後房子過戶給老公？婆家「神要求」惹怒她：這我爸買的

爸媽買給自己的公寓，結了婚竟被婆家要求「轉到老公名下」？有名女網友發文抱怨，和老公只有登記結婚，許多長輩都不知情，直到前些日子和老公家人一起去家庭旅遊，豈料結束後竟被老公的其他長輩訓話「都嫁進我們家了，怎麼房子還是女生的名字」，讓她氣到不行，貼文一出，引起網友熱議。

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該名女網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文，表示和老公只有登記結婚，沒有宴客、發喜帖，甚至婚紗都沒拍，連過年都是各回各的家過，只有偶爾有必要雙人合體出席的活動才會一起出現，聽起來雖怪，但倆人都很喜歡這種模式。婚後倆人各自負責車子和房子的事，房子是原PO爸媽買給她的，車子加油、保養和稅金則都是老公負責。

▲女網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北婚姻2.0》）

除了被罵「一點媳婦的樣子都沒有」以外，在吃飯時也被其他長輩洗臉，「你都荼毒你老公，叫他做事你自己都不做」、「嫁進來不會洗衣煮飯，還好意思坐在沙發聊天」、「一定是看上他們家族的錢才勾搭上來」、「嫁進來帶一間公寓當嫁妝也就算了，都嫁進我們家了，怎麼房子還是女生的名字」。



▲女網友一聽到老公親戚說「都嫁進我們家了，怎麼房子還是女生的名字」，超級生氣。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 原PO表示前幾句她都還能笑笑地接受，但「最後一句直接戳中我的點喔」，她認為為何自己爸媽買給她的房子需要過戶給男方，而且老公本人也都沒這樣要求了，當下聽完，老公馬上將她帶出去散步，「離開戰場」，她也表明以後都不會再出席老公家的任何活動，好在老公也都完全支持她的想法。

貼文一出，引起網友熱議，「很討厭這樣說三道四的親戚，兩個人過得好就好」、「別再在意，你老公挺妳才是最重要的」、「有你老公就夠了，那些神邏輯的牛鬼蛇神就讓他們去碎念吧」、「右耳聽左耳出，你老公會處理，房子當然是你的名字，他們是嫉妒罷了」、「兩個人快樂就好了，其他人就無視吧」、「親戚住海邊，管很多」。（編輯：郭佩蓉）