全聯雞湯驚見「白色蟲蛹」？女嚇壞　內行曝解答：超好吃

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全聯雞湯驚見「白色蟲蛹」？女嚇壞　內行曝解答：超好吃

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-25 23:22:08

▲有名女網友在全臉購買烏骨雞湯，煮完後用湯匙一舀，發現疑似「蟲蛹」的東西，網友一看直呼「這可以吃，很正常」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲有名女網友在全臉購買烏骨雞湯，煮完後用湯匙一舀，發現疑似「蟲蛹」的東西，網友一看直呼「這可以吃，很正常」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

不少婆媽喜愛到全聯福利中心購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評。不過，近日也有一名女網友到全聯購買了「烏骨雞湯」，煮完用湯匙一舀起來，竟發現「蟲蛹」，讓她當場嚇傻，立刻拍下照片並上傳至網路，貼文一出，網友們看了竟都直呼「很正常」。

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▲有名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲有名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己日前到全聯買了烏骨雞湯，好不容易煮完了，怎知一用湯勺舀起來竟發現疑似是「蟲蛹」的東西在湯裡，嚇傻直呼「買來全聯的烏骨雞湯，這這這...是正常的嗎？是冬蟲夏草嗎？」。
▲有名女網友在全臉購買烏骨雞湯，煮完後用湯匙一舀，發現疑似「蟲蛹」的東西，網友一看直呼「這可以吃，很正常」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲有名女網友在全臉購買烏骨雞湯，煮完後用湯匙一舀，發現疑似「蟲蛹」的東西，網友一看直呼「這可以吃，很正常」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
貼文一出，引起網友熱議，許多內行網友都留言解釋曝解答，這並非「冬蟲夏草」，而是一種植物，名叫「草石蠶」，又名「螺絲菜」。「草石蠶，一種植物，可以谷歌一下，一盒35元，菜市場有賣」、「蟲草，可以吃唷」、「螺絲菜，很便宜」、「冬蟲夏草一般人吃不起啦，那個只是蟲草，安心吃」、「真的冬蟲夏草很貴，這是素冬蟲又名草石蠶」、「冬蟲夏草比他瘦多了，而且現在冬蟲夏草價錢漲到嚇死人了」。

也有其他網友表示，「正常的啊！超級好吃」、「草石蠶代替真正的冬蟲夏草，湯頭也甘美，都是素的補補好過冬」、「正常，吃起來粉粉脆脆像馬鈴薯口感」、「這好吃，家人想喝雞湯也都是買這種的」、「好好吃耶」、「真心愛這味雞湯，好喝爆了」。（編輯：郭佩蓉）

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