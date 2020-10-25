全聯雞湯驚見「白色蟲蛹」？女嚇壞　內行曝解答：超好吃

不少婆媽喜愛到全聯福利中心購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評。不過，近日也有一名女網友到全聯購買了「烏骨雞湯」，煮完用湯匙一舀起來，竟發現「蟲蛹」，讓她當場嚇傻，立刻拍下照片並上傳至網路，貼文一出，網友們看了竟都直呼「很正常」。

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▲有名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

× ▲有名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

▲有名女網友在全臉購買烏骨雞湯，煮完後用湯匙一舀，發現疑似「蟲蛹」的東西，網友一看直呼「這可以吃，很正常」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

× ▲有名女網友在全臉購買烏骨雞湯，煮完後用湯匙一舀，發現疑似「蟲蛹」的東西，網友一看直呼「這可以吃，很正常」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

也有其他網友表示，「正常的啊！超級好吃」、「草石蠶代替真正的冬蟲夏草，湯頭也甘美，都是素的補補好過冬」、「正常，吃起來粉粉脆脆像馬鈴薯口感」、「這好吃，家人想喝雞湯也都是買這種的」、「好好吃耶」、「真心愛這味雞湯，好喝爆了」。（編輯：郭佩蓉）