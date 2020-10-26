月薪僅有26K！小資族靠「3招」存大錢　買房成功逆轉人生

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月薪僅有26K！小資族靠「3招」存大錢　買房成功逆轉人生

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-26 11:15:40

許多家長都有幫未成年孩子開過帳戶，建立孩子儲蓄的觀念。（圖／pixabay）
▲一名網友指出，自己雖然月薪僅有26K，卻靠著「3招」儲蓄法，成功買下房子，隨之逆轉人生。（示意圖／翻攝Pixabay）
台灣普遍薪資低，不少年輕族群都很有感，也因此擁有一棟屬於自己的房子，成為許多人遙不可及的夢想。不過，就有網友指出，自己雖然月薪僅有26K，卻靠著「3招」儲蓄法，成功買下房子，隨之逆轉人生，隨後他也分享自己的心路歷程，在網路上引起一陣討論。
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原PO於臉書社團《存錢人生》上發文，表示自己家境普通，一家四口僅依靠著父母在路邊擺攤賺錢養家，他透露在30歲以前自身都沒有存錢的觀念，一開始出社會月收僅22K，身上還背負著學貸，還要幫忙家裡償還房貸，導致他根本無法存款。然而，他之後就於住家附近找到了一份月薪26K的工作，原PO也分享，自己靠著「3招」儲蓄法，成功逆轉人生。
第一招「節省」，他透露自己每個月生活、餐費用僅有5000元，就算天氣再熱、口再渴都不會去買飲料，就算想買也會選擇10元紅茶等價位較低的飲品；第二招「有目標性存錢」，他表示每個月不管怎麼樣，都會要求自己一定要存下薪水的6成左右，大概約有16K，以此保持每個月穩定存款入帳。

第三招「投資股票」，原PO解釋，兩年下來發現自己存錢速度太慢，因此聽聞同事意見，開始在股票上進行投資，前幾年靠著股票達人幫助從50股、100股逐漸往上加，他也透露，自己主要都在產業科技、金融、ETF上分散著買。

▲投信業者表示，台股指數短期區間整理機率大，選股優於選市，且大盤位於相對高檔位置，可持續留意仍在趨勢上，但因評價過高而有修正的股票，進行逢低買進。（圖／NOWnews
▲原PO靠著投資股票，加快了存錢的速度。（示意圖／NOWnews 資料照片）
他指出，自己依靠著這3招逆轉人生，27歲就買下了一棟650萬房子，結果現在房市價漲，直接衝到了1100萬，36歲的他還要養一個孩子，但貸款只剩150萬，手上還有一輛國產車及市值200萬的股票。

原PO也向眾人分享心路歷程，表示現在已經沒有那麼辛苦了，從以前只能買10元紅茶，到現在可以點珍珠奶茶，「存錢是需要紀律，是嚴厲的過程，存下錢也是殘忍的剝奪自己慾望的」，最後他亦鼓勵年輕人，就算薪資不高，每個月存2000至3000元也好，也可能讓創造不一樣的未來。

不過最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）
▲原PO貼文。（圖／翻攝存錢人生臉書）
▲原PO貼文。（圖／翻攝存錢人生臉書）
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