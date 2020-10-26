他考7年國考終於上榜！2年後幻想全被打碎　殘酷真相曝光

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問題一曝光後，就有鄉民分享友人的經歷，指出對方和自己同一間補習班，考書記官大概考了7年之久，而上榜的當下真的痛哭流涕，甚至之後還被對方請吃飯，原PO也真心替他感到開心。
然而對方開始上班2年後，原PO卻又在考場上遇到他，「他這次改考法警，據他說書記官太累了，每天都要加班，晚上沒有7-8點走不了，星期六還要加班，重點是一個月只能報20小時左右的加班費」，也因這樣的理由，讓他決定轉往考取法警的工作。
原PO也透露，自己遇過3名考了7年之久的國考生，每個人一開始上榜都十分開心，但沒過多久就開始嫌棄公家太糟糕！儘管如此，3個人卻都沒有離職的打算，「畢竟外面的環境更爛，一堆加班沒加班費的，連最低薪資都沒有的公司一對大堆，最後我自己是考了11次國考還沒上，有考上再跟大家分享」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「聽起來真的辛苦了，考過一年，壓力真的大」、「以為公家很好待，是很多人的誤解」、「不要對公家抱太大期待，考上不等於解決問題，又不是萬靈丹」、「公職大概就年薪60萬到底有什麼好羨慕的」、「說真的萬年考生不如去當超商店員，務實一點，跟社會脫節很可怕」、「推你的分享，感覺備考比起上班，壓力一樣大」。（編輯：陳雅雲）