癡情女陪熬八仙塵爆！渣男康復「爽完夜店」　結局超崩潰

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

癡情女陪熬八仙塵爆！渣男康復「爽完夜店」　結局超崩潰

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-26 15:04:03｜update2020-10-26 15:24:45

八仙樂園
▲一名女網友爆料，男友是八仙塵爆事件中的受害者，當時自己陪伴對方挺過困難，結果卻意外發現對方的渣男行徑。（圖／翻攝自八仙樂園臉書）
2015年水上樂園八仙樂園舉辦的彩色派對發生粉塵爆炸，現場群眾幾乎身陷火海，當時不少遊客都成為了受害者，更有許多人因此影響了一生。對此，就有一名女網友爆料，表示男友正是八仙塵爆事件中的受害者，自己當時不離不棄陪伴對方挺過難關，沒想到近期卻意外發現男友的渣男行徑，讓她崩潰直呼「到底把女人當什麼！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，其在內文憤怒表示「事隔了半年，好不容易走了出來，我只是要告訴你！人生父母養不是每個人都該這樣做被你糟蹋」。
她指出，和男友在一起8年之久，先前對方遇上了八仙塵爆，自己不離不棄陪伴對方，不僅到醫院探望，還陪伴男友走過復健之路，甚至辭去高收入的穩定工作，一同創業開飯糰店。然而，在兩人準備論及婚嫁時，原PO卻意外發現對方竟是個渣男！她也開始細數男友的渣事，表示男友在大學時期就和同學表姐發生過關係，更利用兩隻手機在交際，甚至在復健完後，還上夜店一夜情、性交易、玩半套，最後還和酒店小姐在一起。

知道這樣驚人的事實，原PO就崩潰淚訴，「你有沒有想過當初你在醫院昏迷的時候，我是怎麼哭怎麼相信你好了會好好疼我的，從前就是AA制沒花過你半毛錢，反而讓你把錢拿去外面跟人家開房間，為什麼不跟我分手再玩，到底把女人當什麼！噁心的是我狂去看婦產科就是因為你髒！」最後更無奈喊話「我放下了想過了就算了，但最後不是我封鎖你，是你！封鎖我.....」。
▲一名女網友在《Dcard》論壇提到，男友交友圈廣，時常和異性單獨見面，決定敞開心房與男友商談，卻得到男友「10字警示」，貼文一出立刻引發熱議，大多網友看完卻狂勸原PO分手。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO不離不棄陪伴男友挺過八仙塵爆，沒想到卻換來被劈腿的結局。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自Pixabay）
貼文一出後，瞬間就有超過1.4萬人關注，甚至有千名網友留言，許多人都紛紛安慰原PO，「還好你還年輕，沒小孩的問題，下一個更好」、「還好沒結果，他封鎖你你要開心，以後結婚會更誇張」、「足足8年的青春」、「還好還沒嫁，還沒有他的小孩，辛苦了，你值得更好的人」、「妳值得更好的，替妳開心離開了渣男，希望你也能看清」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀