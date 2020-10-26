癡情女陪熬八仙塵爆！渣男康復「爽完夜店」　結局超崩潰

我是廣告 請繼續往下閱讀
她指出，和男友在一起8年之久，先前對方遇上了八仙塵爆，自己不離不棄陪伴對方，不僅到醫院探望，還陪伴男友走過復健之路，甚至辭去高收入的穩定工作，一同創業開飯糰店。然而，在兩人準備論及婚嫁時，原PO卻意外發現對方竟是個渣男！她也開始細數男友的渣事，表示男友在大學時期就和同學表姐發生過關係，更利用兩隻手機在交際，甚至在復健完後，還上夜店一夜情、性交易、玩半套，最後還和酒店小姐在一起。
知道這樣驚人的事實，原PO就崩潰淚訴，「你有沒有想過當初你在醫院昏迷的時候，我是怎麼哭怎麼相信你好了會好好疼我的，從前就是AA制沒花過你半毛錢，反而讓你把錢拿去外面跟人家開房間，為什麼不跟我分手再玩，到底把女人當什麼！噁心的是我狂去看婦產科就是因為你髒！」最後更無奈喊話「我放下了想過了就算了，但最後不是我封鎖你，是你！封鎖我.....」。
貼文一出後，瞬間就有超過1.4萬人關注，甚至有千名網友留言，許多人都紛紛安慰原PO，「還好你還年輕，沒小孩的問題，下一個更好」、「還好沒結果，他封鎖你你要開心，以後結婚會更誇張」、「足足8年的青春」、「還好還沒嫁，還沒有他的小孩，辛苦了，你值得更好的人」、「妳值得更好的，替妳開心離開了渣男，希望你也能看清」。（編輯：陳雅雲）