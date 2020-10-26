罷免後政壇頻傳下一步 許淑華透露韓國瑜現況：在種枸杞
罷免後政壇頻傳下一步 許淑華透露韓國瑜現況：在種枸杞
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-26 16:09:02｜update2020-10-26 16:12:27
國民黨立委許淑華自立委連任後便轉趨低調，今（26）日她接受總統選戰的戰友王淺秋邀請上廣播節目，許淑華表示選後心力都放在南投，籌備未來的縣長選舉，跟王淺秋交換近況時，她自曝日前還去植牙、割眼袋，因此不敢上政論節目，深怕講話時「假牙會掉下來」。許淑華也透露日前韓國瑜一家幫她慶生，韓國瑜還是很關心時事，但生活跟以前比簡單了不少。
韓國瑜遭到罷免後便鮮少出現在鏡頭前，但政壇仍有不少風聲、揣測他的下一步，許淑華說「我常看到親韓人士的發言，都會想說這從哪來的，其實15號我生日的時候，我有去韓市長家，他們幫我慶生，他一樣很關心時事，現在生活簡單準備種田，田都犁好了，市長說大家很常用手機，眼睛不好，要種枸杞分給大家吃。」許淑華表示，韓國瑜一直都很關心身邊的人，也關注時事，對於台灣的選後的變化感到憂心，但現在他的角色不適合有太多發言，「他現在就是做個農夫，佳芬姐也挺開心的。」
而談到2020選戰，韓陣營在輿論上一路被壓制，王淺秋問許淑華「你還要繼續從政，是不是感觸很深？」許淑華表示，過去她在南投的選舉經驗，都有地方習慣的運作模式，但以抬轎者的身分參與高雄市長選舉、總統大選，她感覺到時局變化快速、新聞方向改變，「地方選舉主要關心你平常的服務、對家鄉規劃，大選的空戰會比較多，跟我在地方選舉不一樣，有機會參與、看到不同面向，對我在南投的選舉會有幫助。」許淑華表示，在韓國瑜剛選上高雄市長時，就有人問她會不會去擔任副市長，她強調從她27歲從政開始，就是以南投縣長為目標，今年初連任後她的目標明確，更喊話希望初選能早點進行。