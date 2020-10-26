文組畢業跑船「年薪破百萬」！他爽擁房車　曝光背後祕辛

有名24歲男網友在大學時是讀文組相關科系，出社會後為了賺錢領高薪，牙一咬就去報名了乙級船員班，就此展開了他的跑船人生，如今年薪破百萬，有房有車，並且發文分享該行業的秘辛，直言工作不難，只是需要忍受孤單，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己是遠洋貨櫃船的乙級AB（幹練水手），目前已經跑了3個合約的船了，月收則是10萬元，合約通常是9個月，還會有一些獎金，年薪大概110萬元，「這份工作真的太適合我了，我大學文組，直接翻轉人生」、「現在有車有房有理財」。

▲有名男網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

他提及「船上安全最重要，沒人能強迫你做危險的工作」，並坦言人際關係其實是最重要的，而跑船優點則是「存錢非常快，甩同齡人十條街」，還可以到不同國家增廣見聞；缺點則是「很無聊」，每天都是一成不變的生活，「內心容易孤獨的人不適合，休假沒薪水，不能常跟家人朋友女朋友見面，小心被戴綠帽」。



▲男網友畢業後從事跑船工作，如今年薪破百。（示意圖／取自unsplash） 他在文末也表示「乙級比甲級爽一百倍，雖然甲級錢多，但是要背責任，乙級就聽話做事，做完就沒你的事了，當個快樂AB，而且現在甲級人滿為患，上船還要排隊，乙級你肯做、認真、不要搞事，基本上派船沒問題」。

貼文一出，引起熱議，「我老公就是跑船的，扣除長時間離開家人這無法改變的缺點，薪資跟待遇真的很不錯，食宿都沒有開銷，海外船隻還不用繳納稅金」、「跑船真的爽，錢多，事少，離家遠」；也有同行表示「見仁見智吧，我是三副受不了船上生活就不跑了，24小時standby，睡覺常常睡不飽，就是去賣肝的，感覺每天都在工作，真的很疲乏」、「乙級真的爽啊，要不是現在疫情不能下地，靠港愛玩的就換班，下地打X、按摩、吃飯、衝景點，愛賺錢的就跑單買名牌包回台灣轉賣賺價差，回家休假了口袋一堆錢，愛去哪個國家自由行說走就走」。（編輯：郭佩蓉）