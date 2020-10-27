房市／網友問安南買便宜透天　這重劃區總價800萬內

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信義房屋安南海佃店主任郭鎮彰表示，安南區西南側鄰安平及北區，東側則近永康及東區，往來南科的交通也較便利，因此，安南區只要是越靠近這些市中心的區塊，房價也會越往市中心靠攏，例如近期近北區的路段，新透天開價約在1500萬左右。此外，因安南區多重劃區，區內房屋屋齡相對新，因此，只要是這類位置好、發展性佳的重劃區，如安西重劃區，即便當地「最老」的屋齡10至15年透天厝，總價也需1100萬左右。
郭鎮彰表示，由於地理位置佳、近市中心、往來南科便利的區塊房價已不便宜，若想在千萬內買到透天，「安南區還是找得到」，但必須往西北側、距離市中心和南科稍遠，且生活機能尚未達到成熟階段的區域。舉例來說，公學路六段「學東重劃區」內，新透天總價約750至800萬左右。
值得一提的是，台南市地政局10月21日代內政部標售安南區鄰近「史博館生活圈」的一筆商業區土地，由於該區域擁有醫院、史博館等重大建設，北外環道完工後更縮短至南科通勤時間，未來發展性強，因此吸引建商搶標，最後以總價16.12億、溢價率101.7%標出，換算土地單坪價格達53萬。郭鎮彰分析，史博館生活圈以屋齡10年內透天為主力產品，半年前總價約落在1000至1100萬，如今略漲至1100至1150萬，隨著土地取得成本越來越高，建設成本也不斷攀升，未來當地房價也恐將持續墊高。