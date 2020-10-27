房市／左營新百貨聚落帶動房價 看屋後7天簽約件數增加
房市／左營新百貨聚落帶動房價 看屋後7天簽約件數增加
財經中心／綜合報導
calendar_today2020-10-27 18:30:00
財政部統計今年9月全台土地增值稅實徵淨額超過百億，其中，高雄市10.16億較去年同期成長51.9%，創3年來單月新高，上揚幅度則在六都中僅次於桃園市。高雄房地產市場強強滾，左營區9月不動產買賣件數的年增率成長幅度是全市最亮眼的區域之一，房市專家指出，北高雄百貨聚落逐漸成形，建設議題和高話題性帶動房市活絡。
土地移轉時因漲價而須課徵土地增值稅。高雄市不僅實徵淨額較去年大幅成長，值得注意的是，土地交易中有3筆逾2000平方公尺的大面積住商用地移轉，挹注稅收2億元；從交易件數來看，疫情趨緩後，單月課稅件數連續4個月正成長，9月8327件也是今年單月最高，並較去年同期成長27%。高雄市稅捐稽徵處指出，這顯示後疫情時期，高雄市住宅市場需求快速回溫，加上橋頭科學園區帶動產業用地與周邊土地，吸引建商和企業積極獵地。房市強強滾，哪一區域又最夯？根據地政局公布的9月份不動產買賣件數，與去年同期相較，左營及苓雅區成長幅度最顯著。信義房屋大順富民店店長何柏勲表示，左營房市熱絡的原因來自於重大建設和高話題性帶動，包括輕軌以及正在成形中的百貨聚落商圈。
何柏勲說明，除高雄百貨龍頭漢神巨蛋之外，大順路沿線有義享天地、COSTCO、悅誠廣場、「R13」BOT案等4家百貨商場正在或即將開始營運。因為如此，無論來自北部或本地的買方都認為，「既然周邊有上千億的投資和建設，就不用怕花幾百萬買房」，對當地的未來發展性深具信心；此外，百貨聚落東西兩側分別是左營及鼓山農16特區，買方也看好左營房價能漸漸向農16靠攏。何柏勲也以本身所在的大順富民店舉例，近期從接委託到簽約，7天內成交案件占3分之1，1800萬以上中高總價的住宅和店面產品詢問度也都較過去提高。