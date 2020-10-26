交過12任女友！他曝過程　再吐「真心話」：渣男最愛這種

不少人因為年輕時花心愛玩，常被冠上「渣男、渣女」的稱號，對此，也有名男網友在《Dcard》上發文分享「從渣男變好男友」的心路歷程，表示自己曾經交往過12任女友，並曝光過程及感受，還在文末吐真心話「渣男最喜歡這種女孩」，貼文一出，網友全吵翻。

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該名男網友目前27歲，至今已交往過12任女友。他從高中就頗受異性歡迎，選擇另一半的條件只有「外表」而已，只要長得好看、身材好，相處起來不會太尷尬就在一起。但倆人在一起時也只是一起看電影、吃飯。而感覺好一點的異性，也不到半年就會完全淡掉、分手。原PO從沒因為失戀流過一滴眼淚，「總覺得分了再找下一個就好，單身也沒關係」，但在交往期間對對方很好，所以都是和平分手。

▲有名男網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

「我覺得我有點喜歡她」，但他怕自己會像之前一樣對感情不認真而傷害她，於是隱藏了心意半年，但半年過去了，女孩向他告白後，倆人也就在一起了。「但這次不一樣，我打從內心的愛她，即使天天黏在一起也不膩」，原PO每天載送她上下班、幫她吹頭髮、煮飯給她吃，交往5年的倆人也將在明年步入禮堂，「我很慶幸終於遇到了值得認真對待的好女孩」。



▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 他在文末吐真心話，給曾愛玩的男孩建議「年輕愛玩可以，但不要因曾經愛玩而對自己失去自信，覺得自己不配擁有愛情，只要在真愛來臨時好好把握就好」；也給不想遇到渣男的女孩建議「如果想獲得美好愛情，不想遇到渣男，就『好好愛自己吧，渣男最愛找看起來easy的人了』，所以要好好保護自己、充實自己，才會讓男生覺得『你是個我值得認真對待的好女孩』」。

貼文一出，網友吵翻，「奇文共賞，少自以為了」、「事實證明會玩、外表又優秀的男生就是能找到女朋友，不管對方是玩咖還是乖乖牌，最後還能遇到那種最乖巧的那種女生」、「性別對調絕對被噓爆」、「幫其他11任女友QQ」；也有網友認為「最後一段說得很好」、「呃，我也覺得沒什麼需要被罵的欸，交往對象雙方都同意就好了啊，性別對調也一樣」、「過得開心，不傷害人就好吧，何來的渣？？」。（編輯：郭佩蓉）