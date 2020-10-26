凌晨胸部「遭牠爬過」！女順手捏爆　醒來嚇：比蟑螂可怕

不少人都曾有過「蟲子」爬到皮膚上的經驗，又毛又癢的觸感讓許多人回想起都不寒而慄。對此，也有一名女網友發文，表示某天凌晨睡到一半，突然感覺有「東西」爬在她胸部上，她當時下意識地將其用力捏下，就往床外丟，等到起床後一看，讓她直呼「我的媽啊，快崩潰」。

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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示某天凌晨睡覺睡到一半，突然感覺到有「東西」爬在她的胸部上，因為當時關燈，並不知道是什麼，就下意識地把牠用力捏了往床外丟，結果起床開燈一看，「居然是比小強還可怕的蜈蚣」，讓她當場嚇傻，更直接驚醒。

▲有女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）