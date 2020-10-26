凌晨胸部「遭牠爬過」！女順手捏爆　醒來嚇：比蟑螂可怕

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凌晨胸部「遭牠爬過」！女順手捏爆　醒來嚇：比蟑螂可怕

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-26 23:54:06

▲有名女網友日前凌晨睡覺時，突然感到有東西爬在她胸部上，她當時順手一捏，醒來才發現竟是「蜈蚣」，立刻嚇傻。（左圖，翻攝自《爆怨2公社》／右示意圖，取自 pixabay ）
▲有名女網友日前凌晨睡覺時，突然感到有東西爬在她胸部上，她當時順手一捏，醒來才發現竟是「蜈蚣」，立刻嚇傻。（左圖，翻攝自《爆怨2公社》／右示意圖，取自 pixabay ）

不少人都曾有過「蟲子」爬到皮膚上的經驗，又毛又癢的觸感讓許多人回想起都不寒而慄。對此，也有一名女網友發文，表示某天凌晨睡到一半，突然感覺有「東西」爬在她胸部上，她當時下意識地將其用力捏下，就往床外丟，等到起床後一看，讓她直呼「我的媽啊，快崩潰」。

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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示某天凌晨睡覺睡到一半，突然感覺到有「東西」爬在她的胸部上，因為當時關燈，並不知道是什麼，就下意識地把牠用力捏了往床外丟，結果起床開燈一看，「居然是比小強還可怕的蜈蚣」，讓她當場嚇傻，更直接驚醒。

▲有女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲有女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
她也提到，幸好沒有被咬，「我的媽啊，人生第一次徒手捏蜈蚣，都快崩潰了，我到底跟牠同眠共枕多久了」，並表示自己胸部沒事，經過這次的經驗，以後睡覺前一定會翻一翻再睡。
▲蜈蚣。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲蜈蚣。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
貼文一出，也嚇壞了不少網友，「恐怖」、「天啊」、「崩潰」、「被咬到超痛的」、「哇！你一定嚇死了」、「好可怕」、「我的媽呀」。（編輯：郭佩蓉）
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