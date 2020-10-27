NOW早報／洗衣球夯爆！男傻眼「超難用」　原因眾人笑了

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貼文一出，吸引超過萬名網友點讚留言「真的要笑死了」、「ㄜ...洗衣球不是直接丟進去就好嗎」、「你放心蠢的覺得不只他一個」、「我阿嬤上次也在那邊弄破擠出來...真的傻眼」、「我媽也跟風，然後在那邊擠出來還嫌難用」、「我笑翻，太天，果然平時沒做家事的老爺」、「男生很多都不知道吧...都是媽媽在洗衣服的」。
今日天氣／天氣回穩太陽露臉！莫拉菲颱風轉中颱不影響台灣
今（27）日各地天氣穩定，太陽皆會露臉，僅東半部地區及大台北山區偶有零星雨；氣溫方面，今天清晨低溫在21至23度間，白天北部及東半部地區高溫約27至30度，中南部仍可達32度左右，但日夜溫差較大，早出晚歸應注意氣溫變化，適時添加衣物以免受涼。
至於18號颱風「莫拉菲」，昨天上午已增強為中度颱風，下午2點中心位於鵝鑾鼻南南西方約980公里的海面上，已進入南海，向西朝越南方向進行，因距離較遠，對台灣天氣影響不大。
挺中天遭館長嗆「不支持了」 柯文哲：我是挺新聞自由
台北市長柯文哲日前針對中天新聞台換照一事，表示捍衛其說話的言論自由，被外界直指是在力挺中天。而過去一向與柯文哲相當友好的「館長」陳之漢，由於反中天立場鮮明，也因此對柯文哲的說法表示失望，甚至直言「不再支持柯文哲創立的民眾黨」。
對此，柯文哲受訪時再回應，這有時候要搞清楚，我們不是聲援中天，我們是主張新聞自由，「還有就是一種社會公平正義，我跟你講，我們當然反紅媒，但我們也要反綠媒啊！不要說我們什麼挺中天，奇怪我們沒有理由去挺一個特定媒體，我們挺的是普世價值」。
小鬼過世1個月！峮峮近照「暴瘦像竹竿」 粉絲好心疼
小鬼（黃鴻升）1個多月前因心血管問題不幸於家中猝逝，後事圓滿後長眠陽明山，女友峮峮（吳函峮）近來回歸生活軌道，20日低調現身球場為中信兄弟本季最後一場比賽應援，個人IG也陸續發布新貼文，近日，峮峮貼出在健身房運動的照片，整個人暴瘦一大圈，讓粉絲、星友看了十分心疼。
照片中，峮峮綁著小馬尾，身穿背心及韻律褲，手上舉器材專注做健力，配文寫道「好久沒來！」可見她的手臂、雙腿細如竹竿，下巴尖瘦，與男友過世前相比消瘦許多，推測是忙於小鬼身後事，加上心情大受打擊造成體重驟降。
杭特不雅影片曝光點閱率飆破千萬 美各社交平台皆封殺
美國總統大選投票日將近，拜登的次子杭特（Hunter Biden）近期爆出，利用拜登的政治影響力與外國企業勾結，以及個人私生活混亂等醜聞，而聲稱反共的中國富豪郭文貴，創立的影音網站「GTV」日前曝光杭特的性愛影片，短短一天時間內總點閱突破880萬，至（26）日晚間相關影片累積約1300萬次瀏覽。
《紐約時報》指出，美國三大社交平台臉書、推特、YouTube 在這次選舉花費心力制定新的政策防 2016 年大選的問題產生。而他們遇到的最新問題就是杭特筆電資料外洩的相關消息。YouTube本來就有規定不雅影片不被允許上傳至平台，臉書和推特都採取了較為強硬的立場，激起美國國內對「錯誤資訊」和「言論自由」之間的爭議。
阿滴「最高學府照」引戰！挨轟沒做功課 結局反轉秒洗白
YouTuber阿滴擁有超過200萬訂閱數，擁有相當高的人氣。近日阿滴貼出一張與文化大學校名合照，並配上「最高學府」四字意外掀起網友論戰，網友在《Dcard》怒批阿滴沒作好功課，這張照片不僅是「反諷」，會引發眾人「戰學校」，更直言「就算阿滴是指海拔高度的話，資訊也是錯誤，海拔最高的大學應為暨南大學」。
而時常關注《Dcard》的阿滴（26）日也在自己的限時動態中再貼出他搜尋「暨南大學、最高學府」的結果，並強調暨南大學海拔665公尺高於華梵大學（海拔550公尺）和文化大學（海拔405公尺），重新正名其實「最高學府」是暨南大學，如此高EQ的回覆，讓不少網友大讚。（編輯：張嘉哲）