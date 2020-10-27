立院在野黨要蔡英文為萊豬道歉並國情報告 遭執政黨封殺
立院在野黨要蔡英文為萊豬道歉並國情報告 遭執政黨封殺
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-27 12:10:43
立法院今（27）日持續為了萊豬攻防！國民黨團提案要求蔡英文總統應為「閃電式」開放萊豬進口向國人道歉，並赴立法院進行國情報告，時代力量及民眾黨黨團也認為蔡英文應詳細說明、釐清社會疑慮，但民進黨質疑，過去從沒總統赴立院國情報告的憲政慣例，其中牽涉到憲政體制與修憲，國民黨此舉無非只是政治攻防議題。最後朝野訴諸表，相關提案遭民進黨團以人數優勢封殺。
國民黨為抗議萊豬進口，在立法院已4度杯葛行政院院長蘇貞昌的施政報告；日前更在院會中提案，要求蔡英文要為她無預警開放萊豬及30月齡美牛進口台灣一事，赴立法院國情報告及向公開向國人道歉，同時提案要求行政院公開對美談判開放萊豬進口的過程，後續台美雙邊貿易會談應公開透明，並每個月向立院提交書面報告。今天為了這兩項提案，立院朝野再次上演表決大戰。國民黨立委江啟臣指出，開放萊豬進口是突襲，蔡政府至今沒有做好任何開放的準備，背後的國家利益、政策分析、食安等如何權衡，蔡英文應透過國情報告說明清楚，並「藉此建立憲政慣例」；時代力量立委王婉諭、民眾黨立委張其祿也透過發言支持國民黨團的提案，認為蔡英文到國會進行國情報告，有助於向國人溝通、解決疑慮。
不過，民進黨團總召柯建銘認為，憲法增修條文雖明定立院每年開會時可聽取總統國情報告，但憲法也有善意的缺漏，台灣的憲政體制究竟是總統制還是雙首長制這個問題一直沒有解決，也明定行政院就是國家最高行政機關，無論就憲政體制、法制面都沒有完備，以致於20年來邀總統赴立法院進行國情報告始終沒有成功過，每個政黨都把國情報告當成政治攻防的題目而已，且國際經貿問題也不是總統或行政院長來道歉就能解決；同時呼籲若要讓國情報告成為慣例，就應該從修憲著手。針對兩項提案，雖然3個在野黨都一致同意邀請蔡英文赴立法院進行國情報吿，但透過表決，仍不敵民進黨團的人數優勢，相關提案遭到封殺，未能通過。