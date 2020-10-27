花150元體驗光療美甲！她看「成果」秒崩潰：這樣收錢？

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花150元體驗光療美甲！她看「成果」秒崩潰：這樣收錢？

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-27 15:39:08｜update2020-10-27 15:46:39

▲網友體驗150元的「光療美甲」，成果卻讓她崩潰。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
▲網友體驗150元的「光療美甲」，成果卻讓她崩潰。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
愛美的女孩兒一定不會對美甲感到陌生，但如果是花錢做「光療美甲」卻得不到想要的成果呢？近日，就有網友抱怨，去做150元的美甲體驗，沒想到成果卻讓她直呼快崩潰，貼文一出也引起網友熱議。
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原PO在《Dcard》表示，看到150元的光療美甲，想體驗一下，於是跟老闆說好了之後，就叫老闆幫她把大拇指那邊塗好一點，然後指甲也打磨一下結果是補顏色沒有錯，可是再一次塗出界了，連打磨的那個海棉也刷破了，這也讓原PO相當傻眼。
▲原PO花錢做美甲，但拇指、食指及中指明顯被塗出邊界，讓她相當崩潰。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO花錢做美甲，但拇指、食指及中指明顯被塗出邊界，讓她相當崩潰。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
原PO指出，當下覺得算了，回家之後有line老闆說很不滿意，除了服務環境還有手法問題，也建議老闆要跟客人提醒自己是新手。老闆則回應因為剛剛搬家，地方比較雜亂；而且店家是自己的美容店，目前是試著營運。

原PO提到，老闆並沒有提到自己的手法什麼的，「因為看到是體驗價，所以我也沒有多想，而且有看她前幾天在徵手模，想說就試試看，結果還真的比我自己塗更醜，也不是說一分錢一分貨的問題，而是她這樣是收錢的好嗎？而且沒有說自己是新手」。

▲原PO事後告訴店家，服務環境及手法都讓她很不滿意，也建議對方告知顧客是新手。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO事後告訴店家，服務環境及手法都讓她很不滿意，也建議對方告知顧客是新手。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
原PO也解釋，「而且那個環境就是阿嬤的家裡，一進去還真是有個阿嬤一直沒有戴口罩在咳嗽，因為有小孩子，而且聽到有男人的聲音，我又自己一個女生，所以才想要趕快弄好趕快走而已」。

網友們看到也紛紛回應，「這個好慘」、「老實說比自己塗還不如」、「自己塗指甲油都還比較好看」、「卸甲千萬要找正常的店不要貪小便宜」、「雖然說才150，可是這比我用非慣用手塗的還醜，如果我幫別人用成這樣還不敢收錢勒」、「這塗指甲油而已吧」、「150你敢做也蠻厲害的」、「應該沒有人第一次塗會塗成這樣的吧」。
建議愛美的女性民眾，若是有需要美甲，除了要找「有作品可參考、口碑良好」的店家以外，也要考量自己的需求和美甲師的美感，事前一定要「完整事先溝通」，才能降低發生糾紛的機會。（編輯：許智超）
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