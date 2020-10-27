放棄年收入700萬回台灣！蘋果工程師曝原因　全場秒跪地

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兩人表示，當在踏入職場經歷了多年的工作經驗後，總覺得「生活好像少了什麼」，他們正在過的生活，是社會所期望的，但我們卻問自己「如果今天是我們生命最後一天，會不會後悔？」而我們的共同答案是「會」。
喜愛旅遊的他們都覺得死前一定要去環遊世界，於是在2019年底他們做出瘋狂的決定，決定在2020年4月離開各自的職位，回到台灣後開始準備環遊世界、創立Youtube頻道，盼能做為一個鼓勵跳脫舒適圈的社群，但這個決定當然是被身邊的親朋好友大大的反對。
不過，就在兩人做出決定之後，今年初，新型冠狀病毒爆發了，感覺像是被上天打了一巴掌，兩人都問問自己如果這時候退縮，會不會後悔，共同答案仍然是「會」，表達出想跳脫舒適圈，做自己想做的事情，完成夢想的堅定意志。
而在離職當天，lan與Eric也各自表述心情，lan提到「雖然知道這一天會來臨，但只是沒想到來的時候有這麼多放不下，情緒很複雜，但也希望五年後看到這影片，能覺得自己當初沒有做錯決定，人就是要跳脫舒適圈才能成長，讓生活更有意義這才是最重要的」。
Eric則提到「長久以來目標都是想成精算師，其實在決定後，上司原先要給我升職的機會，但我為完成我的夢想，果斷放棄了，做Youtube也不是想要賺錢，因為也不會賺的比我們現在還多，只是想趁自己還可以的時候，做自己想做的事情，唯一確定的是現在不做，我以後一定會後悔。」
影片最後，lan也揭露自己在蘋果當工程師時，每年大約可以賺取25萬元美金（約710萬台幣），其包括底薪、紅利和股票，這樣的薪水也讓Eric開玩笑表示「你確定這是對的決定嗎」，而兩人離職意志堅決，也收了行李道別國外友人，回到台灣，lan與Eric勉勵大家「人生只有一次，不論是大或小的改變，你要如何看待自己的人生才不會後悔，這才是重要的。」
而影片一出，也引來不少網友留言「先提醒大家夢想是給有錢人去追的，因為他們有本錢輸，普通人真的還是乖乖上班賺錢比較實際」、「我真的不行耶，夢想跟麵包我選麵包」、「這是單純個案，沒錢的人不能這樣做吧」、「超高學歷的本錢啦，我真的沒辦法」、「雖然無法效仿，但還是很佩服」、「看完之後，只能說雖然夢想是給有錢人實現的，但真的佩服兩位的勇氣，加油」。（編輯：張嘉哲）