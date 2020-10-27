金盛集團代操外匯騙局　2年傳銷吸金達11億受害人破千人

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金盛集團代操外匯騙局　2年傳銷吸金達11億受害人破千人

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-10-27 16:32:47

▲高雄地檢署22日指揮高雄市調處及北部地區機動工作站至全台12處執行搜索。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高雄地檢署22日指揮高雄市調處及北部地區機動工作站至全台12處執行搜索。(圖／記者郭凱杰翻攝)
高雄檢調日前查獲，以代客操作外匯交易及運用多層次傳銷手法吸引民眾投資的吸金詐騙集團，2年來不法獲利超過11億5千萬，受害人數破千人以上，犯嫌等人不但出入豪宅，甚至還擁有市價超過7百萬的BMW8系列跑車，及百萬機車，雄檢依違反銀行法、加重詐欺等罪將犯嫌等4人聲押獲准，並持續追查其金流。
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▲檢調搜索金盛集團共查扣現金439萬多元。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲檢調搜索金盛集團共查扣現金439萬多元。(圖／記者郭凱杰翻攝)
雄檢指出，由王姓男子等人籌組金盛集團，從2017年1月起，分別在高雄、台南舉辦投資說明會、海外旅遊、給付高額推薦獎金等多層次傳銷手法，對外佯稱金盛集團在香港的JSGI GLOBAL HOLDING LIMITED公司擁有香港證監會核發可為客戶提供資產管理的「金融九號牌照」，得藉由基金經理人操作外匯等式式獲利。
王男等人聲稱，民眾只要以3000美元至30萬美元不等為1單位，每月可獲得3%至7%不等的紅利，如有推薦下線，另可獲得高額推薦獎金、代數獎金等，另宣稱投資10萬美元以上者，會以每股1.15美元的對價，贖回投資人在馬勝集團的IGC股票持股，以此方式公開招攬不特定民眾及大量吸收馬勝集團吸金案投資人參加上開外匯交易投資方案。

▲金盛集團以多層次的傳銷手法違法招攬投資。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲金盛集團以多層次的傳銷手法違法招攬投資。(圖／記者郭凱杰翻攝)
高雄地檢署22日指揮高雄市調處及北部地區機動工作站至全台12處執行搜索，扣得439萬餘元、雙B汽車各1部、Can-Am Spyder RT Limited重型機車1部、金條金飾及名貴精品數個，並傳喚王男等13人到案說明。

▲檢調搜索「金盛集團」查扣王姓負責人售價高達７百多萬BMW8系列跑車。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲檢調搜索「金盛集團」查扣王姓負責人售價高達７百多萬BMW8系列跑車。(圖／記者郭凱杰翻攝)
 
▲「金盛集團」王姓負責人遭檢調查所查扣的百萬Can-Am
▲「金盛集團」王姓負責人遭檢調查所查扣的百萬Can-Am Spyder RT Limited重型機車。(圖／記者郭凱杰翻攝)
檢調初步清查，王男等人2017至2018年10月止，至少詐騙千餘位民眾，吸金總額高達11億5800萬餘元，王男等人還持有墨西哥、奈及利亞、幾內亞比索護照，被認定有逃亡、湮滅證據之虞，與其他3名共犯遭法院羈押，其餘人分別裁定5至20萬交保。
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