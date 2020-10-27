金盛集團代操外匯騙局　2年傳銷吸金達11億受害人破千人

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雄檢指出，由王姓男子等人籌組金盛集團，從2017年1月起，分別在高雄、台南舉辦投資說明會、海外旅遊、給付高額推薦獎金等多層次傳銷手法，對外佯稱金盛集團在香港的JSGI GLOBAL HOLDING LIMITED公司擁有香港證監會核發可為客戶提供資產管理的「金融九號牌照」，得藉由基金經理人操作外匯等式式獲利。
王男等人聲稱，民眾只要以3000美元至30萬美元不等為1單位，每月可獲得3%至7%不等的紅利，如有推薦下線，另可獲得高額推薦獎金、代數獎金等，另宣稱投資10萬美元以上者，會以每股1.15美元的對價，贖回投資人在馬勝集團的IGC股票持股，以此方式公開招攬不特定民眾及大量吸收馬勝集團吸金案投資人參加上開外匯交易投資方案。
高雄地檢署22日指揮高雄市調處及北部地區機動工作站至全台12處執行搜索，扣得439萬餘元、雙B汽車各1部、Can-Am Spyder RT Limited重型機車1部、金條金飾及名貴精品數個，並傳喚王男等13人到案說明。
檢調初步清查，王男等人2017至2018年10月止，至少詐騙千餘位民眾，吸金總額高達11億5800萬餘元，王男等人還持有墨西哥、奈及利亞、幾內亞比索護照，被認定有逃亡、湮滅證據之虞，與其他3名共犯遭法院羈押，其餘人分別裁定5至20萬交保。