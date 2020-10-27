男友當美術主管月領39K！她狂嫌太低　網曝現實：醒醒吧

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原PO還提到，友人正在做與電腦相關的行業，年資三年以上，月薪幾乎都有四萬多，還不含管理職務，這就讓她不解提問「為何你一個管理職務的薪四萬都不到？」她認為，一般來說管理職務都至少會有四萬、五萬以上的薪資，「你三萬多還要扛管理責任是哪間公司這麼血汗？而且手機遊戲不是都很賺錢嗎？為何薪水這麼低？還是美術普遍都這麼廉價？」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也就戳破現實面，「關鍵字：美術，企業主妳要想他們為美術人才的專業多付一點錢，那是不可能的」、「正常。如果不懂得利用跳槽為自己加薪，那永遠都是這樣的收入」、「妳有考慮我的感受嗎？我也是主管，但薪水才兩萬九」。
但也有人提出不同見解，「不是這樣比較吧，要連放假日，年終，福利什麼也算進去吧」、「這類的工作都是看年薪的，看年薪，誰在跟你看月薪？醒醒吧」、「妳有可能萬年3.5萬；對方可能幾年後的幅度就超車妳很多」、「很多公司都是看年薪的好嗎？他底薪3萬9，說不定他年終好幾個月呀！還有紅利有的沒的，只看月薪妳真的太淺了」、「妳懂什麼，完成一個遊戲作品，上市之後，銷售好，是有一筆獎勵」。
甚至還有網友嘲諷直呼，「他就算只領39k還是贏妳這打工仔」、「那請問，妳的薪水是多少」、「所以妳薪水多高？你以為錢很好賺喔」、「管好自己的錢就好了，別人的口袋不用看」。（編輯：陳雅雲）